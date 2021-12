Treni della neve: in vacanza in montagna con Frecce e Freccialink. Tutte le informazioni utili.

Per chi programma un vacanza invernale in montagna, Trenitalia mette a disposizione i “treni della neve” per raggiungere le principali località turistiche. Il servizio è partito con il nuovo orario invernale 2021/22.

I collegamenti sono effettuati a bordo dei treni alta velocità Frecce, in partenza dalle principali città, e per alcune tratte sono assicurati dal servizio Freccialink, con treno alta velocità + autobus, per le località dove non arriva la linea ferroviaria. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Leggi anche –> Con un biglietto del treno accedi anche alle piste da sci e hai la navetta inclusa

Treni della neve: in vacanza in montagna con Frecce e Freccialink

Per le vostre vacanze in montagna sulla neve, avete tante opportunità di viaggio comodo e senza lo stress della guida a bordo delle Frecce di Trenitalia, che collegano le principali città italiane da Nord a Sud con le località di vacanza più belle.

Sono i “treni della neve” che, anche con servizio di bus integrato, vi portano sulle Alpi del Piemonte e della Valle d’Aosta e nelle località più belle delle Dolomiti, tra Veneto e Trentino Alto Adige.

I nuovi collegamenti sono operativi dallo scorso 12 dicembre, quando è entrato in vigore il nuovo orario invernale di Trenitalia, e lo saranno fino alla fine di marzo. Per tutto il periodo delle vacanze invernali.

Collegamenti con il Frecciarossa

Per raggiungere le località di vacanza piemontesi di Oulx e Bardonecchia, in alta Val di Susa, sono in programma le partenze con i treni Frecciarossa dalle città di Napoli, Roma, Firenze, Bologna Reggio Emilia AV e Milano. I treni partono tutti i weekend dal 12 dicembre 2021 al 27 marzo 2022. Con i seguenti orari:

9348: Napoli Centrale partenza 5:23 – Oulx arrivo 13:12 – Bardonecchia arrivo 13:25

partenza 5:23 – Oulx arrivo 13:12 – Bardonecchia arrivo 13:25 9349: Bardonecchia partenza 14:40 – Oulx partenza 14:51 – Napoli Centrale arrivo 22:03

I treni fermano anche alle stazioni di Roma Termini, Roma Tiburtina, Firenze Santa Maria Novella, Bologna Centrale, Reggio Emilia AV, Milano Centrale, Torino Porta Susa.

Collegamenti con Freccialink

Con il servizio Freccialink, Frecce + bus, potete invece raggiungere la Valle d’Aosta e le località di vacanza sulle Dolomiti, tra Trentino Alto Adige e Veneto.

I collegamenti sono previsti nei weekend dal 12 dicembre 2021 al 29 marzo 2022, sulle seguenti tratte:

Cortina d’Ampezzo – S. Vito di Cadore – Tai di Cadore – Venezia Mestre in connessione con le Frecce da/per Napoli, Roma, Firenze e Bologna;

Madonna di Campiglio – Pinzolo – Trento in connessione con le Frecce da/per Roma, Firenze, Bologna e Verona;

– Trento in connessione con le Frecce da/per Roma, Firenze, Bologna e Verona; Selva di Val Gardena – S. Cristina – Ortisei – Bolzano in connessione con le Frecce da/per Roma, Firenze, Bologna e Verona;

– Bolzano in connessione con le Frecce da/per Roma, Firenze, Bologna e Verona; Canazei – Vigo di Fassa – Moena – Predazzo – Cavalese – Ora in connessione con le Frecce da/per Roma, Firenze, Bologna e Verona;

– Ora in connessione con le Frecce da/per Roma, Firenze, Bologna e Verona; Courmayeur – Aosta – Torino PS in connessione con le Frecce da/per Roma, Firenze, Bologna, Reggio Emilia AV e Milano.

Leggi anche –> Trenord: aumentano le corse sulla linea Milano-Arona-Domodossola