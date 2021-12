Playlist di Natale 2021: tutte le canzoni da ascoltare per le feste. Tra classici e novità.

Mancano pochi giorni a Natale ma già da diversi giorni si respira aria di festa e allegria, con città illuminate, alberi di Natale scintillanti, presepi già allestiti, vetrine addobbate e le tipiche melodie natalizie che risuonano nei negozi e nei centri commerciali, alla tv e alla radio.

Oggi, con i servizi di streaming di musica online abbiamo un’offerta pazzesca di brani, concerti, sinfonie, canzoni e jingle. C’è solo l’imbarazzo della scelta e l’offerta è così vasta che diventa davvero difficile scegliere. Qui vi diamo alcuni consigli per realizzare la vostra playlist di Natale, da ascoltare durante le feste. Tra classici e novità ecco cosa non può mancare dal vostro lettore.

Playlist di Natale 2021: tutte le canzoni per le feste

Raccogliere i propri brani preferiti su una playlist online o scaricata sul proprio telefono è da qualche tempo un’abitudine molto comune tra gli amanti della musica. Sul computer di casa, sul lettore mp3 o sul più pratico smartphone ormai tutti abbiamo il nostro elenco o elenchi di canzoni.

Ci si può sbizzarrire con la fantasia e accanto alle playlist di artisti o generi musicali, possiamo creare playlist per ogni occasione: per una serata tra amici o una cena romantica, per un viaggio in auto o per cantare sotto la doccia. Trovate playlist già pronte per i vari stati d’animo: allegria, malinconia, divertimento, esaltazione, riflessione e tanto altro.

Trovandoci nel pieno del periodo natalizio, non può mancare la playlist di Natale. Qui vi diamo alcuni consigli sui brani da inserire nel vostro elenco.

Classici immancabili

Alcune canzoni rappresentano il Natale per eccellenza e sono di classici da sempre, altre lo sono diventate con il tempo. Ecco quelle che non possono mancare: White Christimas (Bing Crosby), Have Yourself a Merry Little Christmas (Frank Sinatra), Here Comes Santa Claus (Elvis Presely), Its’ Beginning to Look a Lot Like Christmas (Michael Bublé), Silent Night (Bing Crosby), Let is Snow! (Dean Martin), Santa Claus is Coming to Town (Peggy Lee), I’ll Be Home for Christmas (Frank Sinatra), Jingle Bells (Nat King Cole), Silver Bells (Bing Crosby, Rosmary Clooney), Adeste, fideles (Enya), Tu scendi dalle stelle (Luciano Pavarotti), Feliz Navidad (José Feliciano).

Nuovi classici: Last Christmas (Wham), Do They Know It’s Christmas (Band Aid), Christmas – Baby, Please Come Home (U2), All I Want for Christmas Is You (Mariah Carey), Christmas Lights (Coldplay).

Novità da salvare

Ecco le ultime canzoni di Natale per la vostra playlist: Merry Christmas (Ed Sheeran & Elton John), Christmas Calling – Jolly Jones (Norah Jones), How Christmas Is Supposed To Be (Gary Barlow feat. Sheridan Smith), Silent Night (SHaggy feat. Sting).

