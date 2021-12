Jovanotti torna live: date e città dei prossimi concerti esclusivi

Ri-Party-Amo, date e location dei due concerti evento di Jovanotti.

Il mondo della musica in questo periodo di pandemia mondiale da Coronavirus sta soffrendo molto. Concerti annullati, eventi in dubbio, presentazioni di dischi che saltano all’ultimo minuto… una situazione estenuante e che porta i cantanti, come Jovanotti, a programmare live per l’estate e l’autunno2022. Una speranza che, come un flebile fiammella, si accende nell’oscurità di questo difficile periodo. Guardiamo quindi al futuro e scopriamo insieme quali sono le date dei prossimi concerti di Jovanotti e quali saranno le fortunate città che lo ospiteranno.

Date e location dei concerti Ri-Party-Amo di Jovanotti

Oltre alle date del Jova Beach Party classico, che si svolgerà in estate 2022, dovremo aspettare novembre per due eventi stupefacenti, ma finalmente il 12 e il 14 novembre, rispettivamente all’Atlantico di Roma e all’Alcatraz di Milano ci saranno due esclusivi concerti di Jovanotti. Li definiamo esclusivi perché sono dedicati a 4000 fortunati fan che hanno fatto una donazione in occasione del progetto Ri-Party-Amo per la tutela e la salvaguardia della natura, iniziativa promossa da Intesa Sanpaolo e WWF Italia insieme a Jova Beach Party. Scopo della raccolta fondi? Raccogliere i soldi necessari per recuperare 20 milioni di metri quadri di spiagge fiumi, laghi e fondali.

Dove assistere ai concerti di Jovanotti per il Jova Beach Party 2022

Ma quali sono le altre date e le città dove si svolgeranno i concerti di Jovanotti?

2 e 3 luglio 2022 Lignano Sabbiadoro (Ud), Spiaggia Bell’Italia

8 e 9 luglio 2022 Marina di Ravenna (Ra), Lungomare

13 luglio 2022 Aosta (Gressan), Area Verde

17 luglio 2022 Albenga (Villanova, Sv), Ippodromo dei Fiori – TBC – Prossimamente in vendita

23 e 24 luglio 2022 Marina di Cerveteri (Rm), Lungomare degli Etruschi

30 e 31 luglio 2022 Barletta, Lungomare Mennea

5 e 6 agosto 2022 Fermo, Lungomare Fermano

12 e 13 agosto 2022 Roccella Jonica (Rc), Area Natura Village

19 e 20 agosto 2022 Vasto (Ch), Lungomare Duca degli Abruzzi

26 e 27 agosto 2022 Castel Volturno (Ce), Spiaggia Lido Fiori Flava Beach

2 e 3 settembre 2022 Viareggio (Lu), Spiaggia del Muraglione

10 settembre 2022 Bresso-Milano, Aeroporto

