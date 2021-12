Natale 2021: cosa scrivere sul biglietto quando si regala un viaggio

Le frasi più belle da scrivere sul biglietto di Natale quando state regalando un viaggio a qualcuno che amate.

Per Natale 2021 avete scelto di regalare alla migliore amica, al fidanzato o ai genitori un viaggio, oppure un biglietto aereo senza data (clicca qui per sapere come fare) per una destinazione che si possa scegliere autonomamente? Ottima idea, soprattutto perché una delle cose che ci manca di più è sicuramente la possibilità di mettersi in viaggio, ma ancora ci sono moltissime restrizioni per colpa della pandemia.

In ogni caso, qualsiasi formula abbiate scelto, sorge subito dopo un problema: cosa scrivere sul biglietto di un viaggio regalato? Come presentare il biglietto aereo come regalo di Natale? Preso e messo in una busta senza una piccola letterina di spiegazione può essere brutto! Vediamo allora qualche consiglio!

Cosa scrivere quando si regala un viaggio: aforismi e citazioni

Un’idea da sfruttare quando dovete scrivere un biglietto, qualunque, ma nel caso di un viaggio è ancora meglio, è cercare online un po’ di frasi, citazioni o aforismi di autori famosi che hanno parlato del viaggio e usarla come incipit del vostro biglietto. Dopo questa introduzione così poetica, spiegate alla persona cosa vi ha spinto a fargli questo particolare regalo: magari il suo spirito avventuroso o il bisogno di scappare da qualcosa. Vedrete che sarà apprezzatissimo. Ecco qualche esempio di aforisma o citazione di viaggio da poter usare nel vostro biglietto di Natale.

Le nostre valigie erano di nuovo ammucchiate sul marciapiede; avevamo molta strada da fare. Ma non importava, la strada è la vita. Jack Kerouac

Ma i veri viaggiatori partono per partire e basta: cuori lievi, simili a palloncini che solo il caso muove eternamente, dicono sempre “Andiamo”, e non sanno perchè. I loro desideri hanno le forme delle nuvole.

Charles Baudelaire

E non c’è niente di più bello dell’istante che precede il viaggio, l’istante in cui l’orizzonte del domani viene a renderci visita e a raccontarci le sue promesse. Milan Kundera

ll vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi. Marcel Proust

Citazioni dai film da scrivere nel vostro biglietto di Natale

Un’altra possibilità è quella di scegliere un film che vi piace particolarmente dedicato ai viaggi e scrivere sul vostro biglietto di Natale 2021, una frase da questo film. Ecco qualche esempio tratto dal film dedicato al viaggio e all’avventura per eccellenza: “Into The Wild”:

C’è tanta gente infelice che tuttavia non prende l’iniziativa di cambiare la propria situazione perché è condizionata dalla sicurezza, dal conformismo, dal tradizionalismo, tutte cose che sembrano assicurare la pace dello spirito, ma in realtà per l’animo avventuroso di un uomo non esiste nulla di più devastante di un futuro certo. Il vero nucleo dello spirito vitale di una persona è la passione per l’avventura. La gioia di vivere deriva dall’incontro con nuove esperienze, e quindi non esiste gioia più grande dell’avere un orizzonte in costante cambiamento, del trovarsi ogni giorno sotto un sole nuovo e diverso… Into the wild

Non dovremmo negare che l’essere nomadi ci ha sempre riempiti di gioia. Nella nostra mente viene associato alla fuga da storia, oppressione, legge e noiose coercizioni, alla liberà assoluta, e la strada porta sempre a Ovest.

Into The wild

Che ne dite? Queste frasi vi hanno ispirato abbastanza? Avete trovato quella giusta da scrivere sul vostro biglietto di auguri di Natale che accompagnerà il regalo più bello di tutti?