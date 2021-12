Come si addobba l’albero di Natale a tema viaggio?

By

Come decorare l’albero di Natale 2021 in modo innovativo e con tante decorazioni fai da te dedicate al mondo dei viaggi.

Siete in ritardo? Ancora non avete fatto l’albero di Natale oppure state cercando qualche decorazione che lo rinnovi un po’? Se siete amanti delle vacanze potreste pensare di realizzare qualche addobbo fai da te da mettere sull’albero che sia dedicato proprio al mondo dei viaggi attorno al mondo. Del resto se siete di quelli con la valigia sempre pronta anche il vostro Albero di Natale 2021 dovrebbe rispecchiare la vostra voglia di viaggiare, di partire e di esplorare il mondo. Ecco allora qualche suggerimento per delle decorazioni natalizie fai da te ispirate al mondo dei viaggi.

Addobbi di Natale fai da te con le cartoline

Una prima idea interessante per decorare il vostro albero di Natale è quella di usare non delle classiche palline, ma delle cartoline che avete ricevuto o che avete acquistato che provengono dai luoghi più strani e lontani del pianeta. Così facendo avrete un albero di Natale all’insegna del viaggio con tante idee e suggerimenti per la prossima vacanza.

Palline di carta con foto per l’albero di Natale

Se avete un pochino di manualità, un’idea fai da te per le vostre decorazioni di Natale 2021 è quella di tagliare del cartoncino a forma rotonda, come un dischetto e sopra appiccicarci la foto di una destinazione particolare che avete visitato, anch’essa ovviamente ritagliata a forma di dischetto. Così avrete un Albero di Natale di tendenza che vi ricorda tutti i vostri viaggi, ma non viene meno la tradizione della pallina!

Idee Natalizie da creare: le nazioni

Un altro modo interessante per decorare il vostro albero di Natale 2017 potrebbe essere quello di stampare in un formato medio una cartina del mondo e poi, muniti di cartoncino e forbici, ritagliare ogni nazione, incollarla sul cartoncino appositamente ritagliato della forma della nazione e poi appenderlo all’albero di Natale.



È un’idea curiosa perché vi permette di avere un Albero di Natale che vi fa, letteralmente, fare il giro del mondo!