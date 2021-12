Proroga Super Green Pass fino al 31 marzo 2022. Tutte le ultime notizie da conoscere.

Arriva una nuova stretta dal governo: la proroga del Super Green Pass, che non scadrà più il prossimo 15 gennaio ma a primavera.

La misura arriva nel giorno in cui il governo introduce anche severe restrizioni di viaggio per chi arriva dall’estero, anche dai Paesi UE, con il tampone obbligatorio per tutti e la quarantena per i non vaccinati. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Proroga Super Green Pass fino al 31 marzo 2022

Nel giorno in cui il governo proroga lo stato di emergenza di ulteriori tre mesi, fino al 31 marzo 2022, e introduce restrizioni di viaggio anche per chi arriva dall’Unione Europea, viene prorogata anche la durata del Super Green Pass, che sarebbe dovuta terminare il 15 gennaio. Come dal decreto legge di fine novembre che lo ha introdotto.

L’aggravarsi della situazione epidemica, con l’aumentare di contagi, anche dei ricoveri e le terapie intensive che tornano a riempirsi, costringe il governo ad introdurre nuove misure restrittive che tuttavia evitino il più possibile le chiusure.

Così, il governo ha deciso di prorogare la durata di applicazione del Super Green Pass, il certificato verde rilasciato ai soli vaccinati o guariti. Il documento sarà obbligatorio, per tutti i casi in cui è previsto, fino al 31 marzo 2022.

Il Green pass rafforzato è entrato in vigore il 6 dicembre scorso e si applica a tutta una serie di luoghi e situazioni: per sedere al tavolo al chiuso al bar e al ristorante, per andare al cinema, a teatro, partecipare ad eventi culturali e sportivi, per andare allo stadio.

Mentre nei musei e alle mostre, in zona bianca e gialla, è sufficiente il Green pass base, ancora in vigore, che si ottiene con il tampone negativo. Il certificato verde di base è sufficiente, sempre in zona bianca e gialla, anche per andare in palestra e in piscina.

Il Green pass base, poi, è stato esteso agli alberghi e loro servizi e a tutti i trasporti pubblici. Di seguito tutte le regole in dettaglio.

Tutti i casi in cui è richiesto il Green pass (base o rafforzato)

Ulteriori informazioni sul sito web ufficiale della Certificazione Verde Covid-19: www.dgc.gov.it/web