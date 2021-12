Ryanair aumenta i collegamenti con Cagliari per la prossima estate. Tutte le novità da conoscere.

Buone notizie per la città di Cagliari e tutti i suoi abitanti che viaggiano in Europa. La compagnia aerea low cost Ryanair ha annunciato che aumenterà i collegamenti estivi con il capoluogo della Sardegna.

I nuovi collegamenti annunciati sono quattro e sono tutti per l’estero. Una grande occasione per portare nuovi turisti stranieri in Sardegna ma anche per agevolare i sardi nei loro viaggi all’estero. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Leggi anche –> Offerte EasyJet per gennaio 2022: ecco dove viaggiare low cost

Ryanair aumenta i collegamenti con Cagliari per la prossima estate

I collegamenti con l’aeroporto di Cagliari effettuati da Ryanair saliranno a 38 complessivi nell’estate del 2022, grazie all’aumento di quattro nuove rotte estive.

La compagnia aerea low cost ha annunciato che dalla prossima estate saranno operativi i collegamenti tra lo scalo del capoluogo sardo e le seguenti destinazioni: Carcassonne (in Francia), Palma di Maiorca (in Spagna, alle Isole Baleari), Norimberga (in Germania) e Poznan (in Polonia).

Per sostenere il crescente traffico aereo, Ryanair ha anche comunicato che collocherà due aeromobili nello scalo di Cagliari Elmas.

Accanto si nuovi quattro voli, poi, sarà ripristinato il collegamento con Madrid. Per l’aeroporto di Cagliari si tratta di una rotta molto importante. Con il ritorno del volo per Madrid, i collegamenti internazionali con Cagliari saliranno a 20, sui 38 complessivi.

Leggi anche –> Wizz Air: nuove rotte dall’aeroporto di Fiumicino