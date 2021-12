Vacanze di Natale a Courmayeur: cosa fare se non sai sciare

Se non sapete sciare, ma avete deciso di andare in vacanza a Courmayeur ecco qualche idea interessante per vivere l’atmosfera di Natale lontani dalle piste.

Courmayeur è senza dubbio un piccolo luogo magico dove l’atmosfera natalizia, grazie ai paesaggi e alla neve, si respira praticamente ad ogni angolo. Si tratta di una piccola cittadina molto elegante e piuttosto chic che vive di turismo per via degli impianti sciistici circostanti, ma se avete deciso che questa sarà la meta delle vostre vacanze di Natale e non sapete sciare, cosa potete fare a Courmayeur?

Le terme di Pré-Saint-Didier

Prima di tutto ricordatevi che a pochi chilometri da Courmayeur ci sono le straordinarie terme di Pré-Saint-Didier. Potrete raggiungerle con un servizio navetta offerto dal vostro albergo, oppure con l’automobile se non sta nevicando troppo (in quel caso sarà necessario montare le catene). Una volta arrivati potrete godervi il relax immersi in acque bollenti e circondati da un paesaggio innevato speciale e unico nel suo genere.

Il Monte Bianco e la Val Ferret

In alternativa, da Piazzale Monte Bianco a Courmayeur, ogni 30 minuti circa c’è un pulmino che vi porterà a visitare la Val Ferret. Il paesaggio qui è talmente bello che vi farà pensare di essere arrivati a casa di Babbo Natale. Da qui potrete poi fare una passeggiata ben segnalata che percorre tutta la valle. Se non soffrite di vertigini poi potete salire sulla straordinaria Sky way Monte Bianco che vi porterà sulla vetta più alta d’Italia regalandovi uno spettacolo unico e da mozzare il fiato.

Shopping a Courmayeur

Nel centro storico di Courmayeur – se non avete problemi economici sia chiaro – ci sono poi tantissimi negozi eleganti da scoprire e dove fare shopping. Non solo moda, ma anche cibo: in Via Roma infatti troverete alcune piccole botteghe molto caratteristiche dove acquistare prodotti enogastronomici tipici come il negozio dei Fratelli Panizzi, una vera e propria istituzione della zona.