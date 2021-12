Offerte per l’alta velocità a Natale, l’ultima promozione di Italo treno. Tutto quello che bisogna sapere.

Tornano le offerte per viaggiare con il treno ad alta velocità di Italo, anche per Natale. Si tratta della promozione del codice sconto che questa settimana è proposta per viaggi in treno a partire dal 21 dicembre.

I biglietti per l’alta velocità sono in offerta con sconti fino al 30%. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla promozione di Italo treno.

Leggi anche –> Con un biglietto del treno accedi anche alle piste da sci e hai la navetta inclusa

Offerte per l’alta velocità a Natale, l’ultima promozione di Italo treno

Da non perdere l’ultima promozione del codice sconto di Italo treno che vi offre biglietti scontati fino al 30% sull’alta velocità. L’offerta, come sempre, parte a ridosso del weekend, con la possibilità di acquistare i biglietti online, sul portale di Italo, fino al lunedì seguente.

Questa settimana la promozione scade lunedì 13 dicembre alle 18.00. Avete dunque quasi una giornata in più di tempo. Per trovare le offerte migliori, tuttavia, è sconsigliabile affrettarsi.

I posti disponibili in offerta sono ben 600mila, come annuncia Italo treno. La promozione è per viaggiare dal 21 dicembre in poi. Dunque nel pieno del periodo natalizio. Un’occasione da non perdere per prenotare il proprio biglietto del treno per tornare a casa per Natale o partire per una vacanza. Così come per tornare dalle vacanze.

Leggi anche –> Natale in agriturismo: le offerte da prendere subito

Il codice sconto

Il codice sconto di questa settimana è ALBERO, in tema con il Natale. L’offerta è valida per biglietti in tariffa low cost e in tariffa eXtra, per viaggiare in ambiente Smart e Prima. È soggetta a disponibilità e non è cumulabile con altre offerte.

Per acquistare il vostro biglietto a prezzo scontato per il treno alta velocità di Italo, dovete semplicemente andare sul sito web ufficiale di Italo e inserire nel form di acquisto della home page la stazione di partenza e quella di arrivo del vostro viaggio, il giorno, l’orario, il numero di passeggeri e il codice promo ALBERO.

Avete tempo fino alle ore 18.00 di lunedì 13 dicembre.

Per maggiori informazioni sulla promozione del codice sconto e le altre offerte di Italo: www.italotreno.it/it/offerte-treno/codicepromo

Le stazioni ferroviarie di Italo

I treni ad alta velocità di Italo collegano le principali città italiane, ecco le stazioni dove fermano i treni: Milano, Roma, Bologna, Firenze, Venezia, Napoli, Torino, Verona, Reggio Calabria, Bari, Barletta, Benevento, Bergamo, Bolzano, Brescia, Caserta, Conegliano, Desenzano, Ferrara, Foggia, Maratea, Molfetta, Padova, Peschiera del Garda, Pordenone, Reggio Emilia, Rovereto, Rovigo, Salerno, Trani, Trento,, Treviso, Trieste, Udine, Vibo – Pizzo, Vicenza, Bisceglie.

Leggi anche –> Offerte Volotea per dicembre 2021: viaggiare low cost a 9 euro!