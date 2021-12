Trenitalia: orario invernale 2021/22, tutte le novità da conoscere. Le informazioni aggiornate.

Sta per uscire il nuovo orario invernale di Trenitalia, con tante novità sui collegamenti ferroviari in Italia. Sul suo portale web Trenitalia annuncia otre 7 mila collegamenti Frecce, Intercity e Regionali per unire fra loro le città italiane, che siano grandi, medie o piccole.

Sui treni si viaggia nel rispetto delle norme anti-Covid-19 per consentire alle persone di spostarsi in sicurezza, in più rispettando l’ambiente. Ricordiamo che dal 6 dicembre, con l’ultimo decreto del governo sulle norme anti-Covid, è obbligatorio esibire il Green pass base (con tampone) anche su treni regionali e interregionali. Non più solo sui treni ad alta velocità (Frecce) e Intercity, come era dal 1° settembre scorso.

Di seguito le novità sull’orario invernale 2021/22. Ecco cosa bisogna sapere.

Trenitalia: orario invernale 2021/22, tutte le novità

Il nuovo orario invernale 2021/22 di Trenitalia entrerà in vigore il prossimo 12 dicembre, una domenica.

Con il nuovo orario, Trenitalia ha annunciato i seguenti collegamenti :

più di 230 Frecce per unire fra loro le grandi città, con sei Frecciarossa al giorno in più tra Roma e Milano , quattro Frecciarossa no-stop Roma-Milano e un Frecciargento che collega Roma e Genova in meno di 4 ore;

per unire fra loro le grandi città, con , quattro Frecciarossa no-stop Roma-Milano e un Frecciargento che collega Roma e Genova in meno di 4 ore; maggiori collegamenti verso il Sud e con più frequenza . In particolare aumentano i collegamenti con Frecciarossa e Frecciargento da e per Puglia e Calabria con connessioni ottimizzate per raggiungere la Sicilia;

. In particolare aumentano i collegamenti con Frecciarossa e Frecciargento da e per Puglia e Calabria con connessioni ottimizzate per raggiungere la Sicilia; aumentano treni diretti e soluzioni integrate treno+bus per raggiungere porti e aeroporti in tutta Italia e le località di montagna;

per raggiungere in tutta Italia e le località di montagna; offerta di 94 Intercity e 24 Intercity Notte per raggiungere le medie località e i capoluoghi di provincia , passando per i luoghi turistici e importanti eventi culturali in tutta Italia;

per raggiungere le e i , passando per i luoghi turistici e importanti eventi culturali in tutta Italia; in programma 40 treni Eurocity che collegano ogni giorno l’ Italia e la Svizzera ;

che collegano ogni giorno l’ e la ; infine 6.800 treni quotidiani del Regionale, con nuove destinazioni per visitare luoghi di alto valore cultuale e paesaggistico, anche con la propria bicicletta grazie agli oltre 20mila posti bici disponibili al giorno, con punti di ricarica per le e-bike.

Sono previsti, poi, tanti pacchetti e soluzioni di viaggio verso destinazioni specifiche: grandi città, città d’arte, località di montagna, Nord-Sud, mete di vacanza e mercatini di Natale.

Per ulteriori informazioni sull’orario invernale di Trenitalia 2021/22: www.trenitalia.com/it/informazioni/inverno-2021-2022.html

