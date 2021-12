Capodanno 2022 in coppia: le idee per non litigare e godersi la serata

Come fare e dove andare per trascorrere Capodanno 2022 in coppia felicemente e senza incappare in stupidi litigi improvvisi?

Forse è troppo presto per pensare a cosa fare a Capodanno? Forse sì, ma i più lungimiranti sanno che in realtà trovare l’occasione e l’intrattenimento giusto per la notte di Capodanno 2022 non è facile per niente. Soprattutto se si è in coppia.

Già perché se con gli amici, va bene più o meno tutto l’importante è stare insieme, Capodanno in due assume tutto un altro valore e peso. Bisogna infatti trovare quell’attività che regali emozioni, che sia degna di un bel ricordo di coppia e che non scontenti la propria metà. Quali sono allora le attività e i viaggi più interessanti da fare in due a Capodanno 2022?

Perché si rischia di litigare a Capodanno in coppia?

Capodanno 2022 in coppia, dopo un periodo stressante come quello che abbiamo vissuto per via della pandemia e dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, può essere un duro banco di prova. A meno che il vostro amore non sia nato da poco, le coppie più durature avranno vissuto insieme il lockdown e lo scorso 31 dicembre, caratterizzato da restrizioni continue, zone rosse e arancioni, non sarà stato facile. Allora per questo 2022 in arrivo, come dobbiamo e vogliamo festeggiare?

Dove andare per rilassarsi e non litigare

Un’idea sempre valida e interessante è quella di trascorrere l’ultimo dell’anno alle terme. Rilassarsi, avvolti in un’atmosfera di pace e serenità riuscirà a donarvi la giusta quiete le giuste energie per ricominciare il nuovo anno con maggior energia. In alternativa, fregatevene dei soldi (se possibile) e regalatevi una cena in un ristorante di lusso che avete sempre sognato. Generalmente in queste occasioni è compreso anche il brindisi di mezzanotte con tanto di panettone. Non dimenticate poi il teatro, settore che è in ripartenza, ma che ha nettamente bisogno di aiuto. Un’idea per Capodanno 2022 in coppia potrebbe essere quella di andare ad assistere allo spettacolo del vostro attore preferito – se ha in programma qualcosa per la sera del 31 – e trascorrere con lui la mezzanotte.

Chiaramente poi non dimenticate le idee più dispendiose, ma anche più efficaci come trascorrere Capodanno 2022 in coppia in vacanza al caldo. Lì sarà praticamente impossibile litigare!

Vi abbiamo aiutato? Avete trovato qualche ispirazione per trascorrere il Capodanno 2022 in coppia divertendovi e con estrema leggerezza?