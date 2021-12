Incontrare Babbo Natale in video: la diretta da Rovaniemi da seguire. Tutte le informazioni.

Sognate di incontrare il vero Babbo Natale che vive al Circolo Polare Artico? Il suo magico villaggio, come saprete, è nella Finlandia lappone, a Rovaniemi, ed è un posto da favola.

Il viaggio, però, è molto lungo e non tutti possono partire per il Grande Nord, anche se ci sono voli diretti da Milano. Se non potete andare da Babbo Natale, tuttavia, sarà Babbo Natale ad arrivare a casa vostra e non solo la notte di Natale, per la consegna dei regali, ma molto prima. Ecco cosa dovete sapere.

Incontrare Babbo Natale in video: la diretta da Rovaniemi

Il villaggio di Babbo Natale, Santa Claus Village, si trova del nord della Finlandia,in Lapponia, sulla linea del Circolo Polare Artico, a 8 km dalla cittadina di Rovaniemi. È un villaggio di casette di legno, con la casa di Babbo Natale, il suo ufficio, l’ufficio postale dove arrivano lettere dei bambini da tutto il mondo, il laboratorio degli elfi e il recinto delle renne. Il villaggio offre anche spettacolari sculture di ghiaccio e tante attrazioni.

Un luogo che tutti, bambini e adulti, sognano di visitare almeno una volta. Se non riuscite ad arrivare fin qui in persona, tuttavia, potete visitare il villaggio virtualmente, grazie a webcam, filmati e dirette tv. Potete perfino incontrare Babbo Natale in persona!

È sufficiente collegarsi al sito web www.santatelevision.com/babbonatale. La televisione di Babbo Natale a Rovaniemi, anche in italiano. Sul canale guardare diversi video con Babbo Natale, i suoi messaggi, l’inaugurazione della stagione natalizia al Santa Claus Village e tantissimi spettacoli. Soprattutto, saranno trasmesse delle dirette tv con Babbo Natale che risponderà ai messaggi dei bambini di tutto il mondo. Un’occasione assolutamente imperdibile.

La Santa Television la tv di Babbo Natale, è anche su YouTube: www.youtube.com/santatelevision

Sul sito ufficiale del Santa Claus Village, invece, potete esplorare il villaggio comodamente da casa vostra, grazie alla gran quantità di video e foto pubblicati. Potete scoprire tutte le attività del villaggio, assistere agli spettacoli on line e scoprire cosa accade in tempo reale, grazie alla webcam sempre accesa: santaclausvillage.info/it/video/villaggio-babb-natale-webcam

Insomma, anche se è solo un viaggio virtuale, il Santa Claus Village merita sicuramente una visita. Per tutta la famiglia!

