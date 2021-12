I documentari di dicembre in uscita su Netflix per viaggiare da casa nel Ponte dell’Immacolata.

Durante le festività natalizie, ma ancora prima durante il Ponte dell’Immacolata, se abbiamo già fatto l’albero di Natale e abbiamo esaurito le cene e le visite dai parenti, una delle cose che adoriamo fare maggiormente è quella di accoccolarsi sul divano e godersi un buon documentario. Quali sono allora i documentari che ci permetteranno di viaggiare, almeno con la fantasia, su Netflix nel mese di dicembre?

I documentari usciti a dicembre su Netflix da vedere assolutamente

Come sempre le possibilità sono tantissime, ma se vogliamo andare alle nuove uscite non potete perdervi il documentario narrato dalla voce di David Attenborough, intitolato “Superare i limiti. La scienza del nostro pianeta”. Questo documentario ci porterà in un viaggio alla scoperta del nostro tempo e di tutti i limiti che gli esseri umani hanno superato e hanno sfruttato, in qualche modo a loro vantaggio, per la loro sopravvivenza. Ma ovviamente lo sguardo sarà rivolto alla finalità ultima più importante oggi come oggi, ossia a garantire la stabilità del nostro pianeta e di conseguenza il futuro degli esseri umani.

Pelé, il Brasile e Fran Lebowitz e la sua unica e particolarissima New York

Altro documentario da guardare, storico e che in qualche modo ci porterà anche in un viaggio alla scoperta del Brasile, è quello che racconta la storia e la vita dell’iconico e leggendario calciatore Pelé. In questo documentario vengono raccontati soprattutto i 12 anni in cui il calciatore diventa un eroe nazionale all’interno di un contesto molto particolare, ossia la storia sociale e politica del Brasile dell’epoca.

Non potete poi perdervi il docu-film intitolato Fran Lebowitz che racconta una New York sorprendente. Diretto dall’amico Martin Scorsese, raccoglie tutti i pensieri di questa critica e saggista che negli anni ha raccontato gli avvenimenti del mondo in maniera molto forte e soggettiva: da vera e propria newyorkese. Con la sua prospettiva andremo a dare uno sguardo inedito proprio sulla Grande Mela!

Questi sono solo alcuni dei documentari più interessanti che si potranno guardare durante le vacanze natalizie e il ponte dell’Immacolata su Netflix, ma non dimenticate che ci sono tantissimi altri titoli interessanti da poter vedere e che vi faranno viaggiare in giro per il mondo direttamente dal vostro divano!