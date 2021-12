Dove fa più freddo in Italia. Le città più fredde con le temperature più basse

L’Italia è amatissima da tutti per il suo clima eccezionale, così tipicamente mediterraneo, per il suo sole e le sue lunghe giornate. Ma la meraviglia dell’Italia è anche la sua estrema variabilità. Così nel Paese del sole potrete trovare anche un clima quasi degno della Siberia! Nella nostra Penisola ci sono infatti città freddissime, luoghi dove i termometri scendono vertiginosamente sotto zero, dove potrete vivere l’emozione di sentirvi in Russia!

Ma quali sono le città più fredde d’Italia? Quelle dove stare lontano se amate il caldo o dove andare se invece al contrario vi piace stare imbacuccati, sorseggiare bevande calde e vedere la neve che cade?

Le città più fredde d’Italia

Altitudine e posizione sono due elementi fondamentali per determinare il clima di un luogo. E in questo senso possono esserci molte sorprese. Ad esempio ci sono città freddissime in inverno e caldissime in estate, come ad esempio Bolzano o anche – se pur in maniera diversa – Perugia.

Ecco dunque le 5 città più fredde d’Italia, tenendo conto della media termica di tutto l’anno.

L’Aquila

Aosta

Belluno

Bolzano

Sondrio

L’Aquila contende ad Aosta il primato di città più fredda d’Italia in inverno. Il capoluogo abruzzese si trova a 700 metri di altitudine in una vallata dove regna un clima tipicamente continentale. A Gennaio la media è di appena 1 grado, con picchi di -5. In estate invece le temperature salgono con massime che sfiorano anche i 29 gradi.

Anche ad Aosta il clima è continentale, si trova a meno di 600 metri di quota ed è circondata da alcune delle montagne più alte d’Europa. Il mese più freddo è dicembre con una media di 0.5 e picchi di – 4 gradi.

L’inverno a Bolzano è freddissimo ed è ogni anno in lizza per il primato di città più fredda. Il mese in cui si battono i denti è gennaio quando la media è di 0.5 ma si scende anche a -5. Tutt’altra musica in estate quando la colonnina di mercurio sale anche a 35 gradi!

Belluno è una delle città che si mantiene sempre più fredda. La città veneta infatti non ha delle estati calde, per quanto le temperature salgono non vanno oltre i 25 e 27 gradi. A dicembre invece la media è di 0.5 con minime anche di -3 gradi.

Sondrio, città lombarda, ha un clima temperato con estati che non spiccano per il caldo. In inverno le temperature sono molto rigide con picchi frequenti sotto lo zero e una media di 1 grado a gennaio.

Se dunque amate il freddo queste sono le città dove andare in Italia, ma se non vi sembra abbastanza vi basta andare in quota sulle Alpi per vedere i termometri scendere ampiamento sotto zero, fino a anche a -50 a Pale di San Martino sulle Dolomiti.