Meteo dal 6 dicembre: arriva la settimana delle nevicate e del gelo invernale. Le previsioni del tempo aggiornate.

Come più volte annunciato, è in arrivo una settimana di gelo invernale e nevicate anche in pianura. Stiamo entrando nell’inverno, che per la meteorologia è iniziato il 1° dicembre e avremo un Ponte dell’Immacolata imbiancato. Per la gioia degli operatori dello sci.

Sull’Italia è in arrivo una nuova irruzione di aria fredda proveniente dall’Artico che porterà un brusco calo delle temperature e precipitazioni: a carattere piovoso al Sud e lungo le coste, nevose sui rilievi ma anche in collina e fino in pianura. Il maltempo colpirà soprattutto il Centro Sud, mentre al Nord avremo condizioni meteo più stabili e soleggiate, anche se con temperature basse e gelate notturne e mattutine. Ecco cosa dobbiamo aspettarci nella settimana da lunedì 6 dicembre.

In arrivo piogge, neve e freddo. La nuova ondata di maltempo, annunciata nei giorni scorsi, sta investendo l’Italia, portando condizioni meteo tipicamente invernali e un Ponte dell’Immacolata imbiancato. Ad essere colpite saranno soprattutto le zone del Centro Sud e di parte del Nord, con rovesci, temporali e nevicate che interesseranno l’Emilia Romagna, tutto il versante adriatico fino alla Puglia, tutte le regioni del Sud e la Sardegna.

Il calo delle temperature porterà la neve già a quote collinari nelle zone in prossimità dell’Appennino, sia al Centro che in parte al Sud. Come annuncia 3bmeteo. Le regioni del Nord, invece, saranno risparmiate dalle precipitazioni insieme a parte delle regioni tirreniche, grazie alla rotazione dei venti. Non mancherà tuttavia il freddo, con forti gelate in Pianura Padana, favorite dai cieli sereni, e su parte delle vallate del Centro.

Nella giornata di lunedì 6 dicembre il tempo sarà caratterizzato da freddo e precipitazioni lungo il versante adriatico e al Sud. Mentre per martedì 7 dicembre è prevista una breve tregua, con miglioramento del tempo, in attesa della grande perturbazione dell’Immacolata, che porterà abbondanti nevicate su molte regioni del Nord Italia, fino in pianura.

