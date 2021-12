Super Green Pass: tutti i casi in cui è richiesto, luoghi, attività e zone a colori. Le informazioni utili.

Sono uscite le FAQ con le regole di applicazione del Super Green pass, il certificato verde “rafforzato” che attesta vaccinazione o guarigione e che dal prossimo 6 dicembre al 15 gennaio 2022 sarà richiesto per accedere ad alcuni luoghi pubblici, servizi e attività ma non tutti e non tutti allo stesso modo.

In alcuni casi, infatti, rimarrà in vigore o sarà introdotto il Green base, quello che comprende il tampone negativo (anche antigenico), mentre per per alcune attività e alcuni luoghi il Super Green pass è obbligatorio solo in zona arancione.

Le precisazioni sono contenute nelle FAQ pubblicate sul sito web ufficiale della Certificazione Verde Covid-19: www.dgc.gov.it/web

Di seguito lo schema con tutti i casi in cui è richiesto il Green pass base o rafforzato. Ecco cosa bisogna sapere.

Dopo l’annuncio del nuovo provvedimento e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legge sul nuovo Super Green Pass, ma con norme ancora generiche, scopriamo in concreto tutti i casi in cui si applica il Green pass “rafforzato”, solo per vaccinati o guariti, e quelli in cui si applica ancora o a cui viene esteso il Green pass base, con tampone negativo.

Le regole sul nuovo Green pass si applicheranno dal 6 dicembre prossimo al 15 gennaio 2022. Salvo eventuali proroghe. Ricordiamo, anche, che la durata di validità del Green pass è stata ridotta da12 a 9 mesi. Come era in origine, prima della proroga della scorsa estate.

Continuano ad essere esenti dall’obbligo di Certificato verde, di base e rafforzato, i minori di 12 anni e coloro che sono esclusi dalla vaccinazione per particolari condizioni di salute attestate da una idonea certificazione medica.

Va precisato che il Green pass rafforzato si applicherà ad alcuni luoghi e attività solo a partire dalla zona arancione. Mentre in zona rossa le attività e i luoghi pubblici saranno chiusi per tutti, anche ai vaccinati.

Attività e servizi che richiedono il Super Green Pass

Ecco tutti i casi e le modalità in cui dal 6 dicembre sarà obbligatorio il Super Green Pass.

Ristorazione al tavolo al coperto in tutti gli esercizi (ristorante, bar, pub, pizzeria ecc.): in tutte le zone , bianca, gialla e arancione . Sono esclusi gli alberghi per il servizio di ristorazione rivolto ai clienti che pernottano nelle stesse strutture.

in tutti gli esercizi (ristorante, bar, pub, pizzeria ecc.): in , . Sono per il servizio di ristorazione rivolto ai nelle stesse strutture. Cinema, teatri, spettacoli, eventi anche sportivi : in tutte le zone , da bianca ad arancione.

: in , da bianca ad arancione. Musei, mostre, luoghi di cultura : solo in zona arancione (in zona bianca e gialla si entra con il Green pass di base, anche con tampone negativo).

: solo in (in zona bianca e gialla si entra con il Green pass di base, anche con tampone negativo). Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive , limitatamente alle attività al chiuso , inclusi spogliatoi e docce (sono esenti gli accompagnatori di persone non autosufficienti per età o disabilità): solo in zona arancione (in bianca e gialla vale ancora il Green pass base).

, limitatamente alle , inclusi (sono esenti gli accompagnatori di persone non autosufficienti per età o disabilità): solo in (in bianca e gialla vale ancora il Green pass base). Impianti sciistici : solo in zona arancione (nelle altre è sufficiente il Green pass con tampone).

: solo in (nelle altre è sufficiente il Green pass con tampone). Terme e stabilimenti termali , per scopo ricreativo o trattamenti di bellezza , esclusi i trattamenti medici che rientrano nei livelli essenziali di assistenza e le attività riabilitative o terapeutiche: solo in zona arancione (in zona bianca e gialla vale il Green pass di base, sempre con esclusione dei servizi termali a scopo curativo).

, per , esclusi i trattamenti medici che rientrano nei livelli essenziali di assistenza e le attività riabilitative o terapeutiche: solo in (in zona bianca e gialla vale il Green pass di base, sempre con esclusione dei servizi termali a scopo curativo). Parchi tematici e di divertimento : in zona arancione (in zona bianca e gialla vale il Green pass con tampone).

: in (in zona bianca e gialla vale il Green pass con tampone). Centri culturali, centri sociali e ricreativi , in caso di attività al chiuso : solo in zona arancione .

, in caso di attività : solo in . Sagre e fiere, convegni e congressi : solo in zona arancione .

: solo in . Feste per cerimonie civili e religiose , come i ricevimenti di matrimonio: in zona arancione (nelle altre si applica sempre il certificato verde con tampone negativo).

, come i ricevimenti di matrimonio: in (nelle altre si applica sempre il certificato verde con tampone negativo). Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò : in zona arancione .

: in . Sale da ballo, discoteche e locali assimilati: in tutte le zone , bianca, gialla e arancione.

e locali assimilati: , bianca, gialla e arancione. Cerimonie pubbliche: in tutte le zone.

In sostanza, il Green pass rafforzato evita le chiusure di luoghi pubblici e attività che si verificherebbero in zona arancione, ma riservandole solo ai vaccinati e ai guariti dal Covid.

Il Green pass da vaccinazione o guarigione sarà richiesto anche per spostarsi in entrata e in uscita dai territori in zona arancione.

Applicazione ed estensione del Green pass base

Il Super Green pass non cancella quello base, che comprende anche il tampone negativo. Come abbiamo visto, questo certificato verde continuerà ad applicarsi sui luoghi di lavoro, a scuola e universalità (per il personale, i visitatori e gli studenti universitari), sui mezzi pubblici a lunga percorrenza (aerei nazionali, navi, traghetti, treni alta velocità e Intercity) e ai visitatori o accompagnatori di persone ricoverate in ospedale, in attesa al pronto soccorso e ospitate nelle Rsa.

Po ci sono altre situazioni, attività e servizi per i quali finora non era richiesto il Green pass con tampone e che invece dal 6 dicembre sarà obbligatorio. Ecco quali:

Treni regionali e interregionali (oltre agli Intercity e treni alta velocità già inclusi);

(oltre agli Intercity e treni alta velocità già inclusi); mezzi di trasporto pubblico locale o regionale (autobus, tram, metropolitane), con controlli a campione.

(autobus, tram, metropolitane), con controlli a campione. Autobus per il trasporto di persone su strada, in modo continuativo o periodico, su un percorso che collega più di due regioni e con itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti:

per il trasporto di persone su strada, in modo continuativo o periodico, su un e con itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti: Alberghi, strutture ricettive e loro servizi , come ristorante e bar.

, come ristorante e bar. Servizi di ristorazione all’interno degli alberghi e delle altre strutture ricettive, riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e accesso alle mense e al catering continuativo su base contrattuale (mense aziendali).

In tutti questi casi, si applica il Green pass con tampone in tutte le zone di tutti i colori (salvo chiusure). Mentre per le palestre, le piscine e i centri benessere all’interno degli alberghi è richiesto il Green pass rafforzato in zona arancione.