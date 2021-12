Ristoranti d’Italia 2022: la guida ai migliori del Gambero Rosso. Tutto quello che bisogna sapere.

Tra le guide di fine anno ai migliori ristoranti non possiamo non segnalare quella del Gambero Rosso, uscita nei giorni scorsi.

La Guida ai Ristoranti d’Italia 2022 contiene oltre 2700 i locali recensiti. Un numero in crescita, nonostante la crisi causata dalla pandemia, con i lunghi mesi di chiusure. Segno della vitalità di un settore. Una crescita che si riflette anche nel numero dei premi speciali e delle Tre Forchette, il massimo riconoscimento della Guida. Ecco i migliori ristoranti d’Italia, secondo il Gambero Rosso.

Uscita la Guida ai Ristoranti d’Italia 2022 del Gambero Rosso, un volume di riferimento per tutti gli amanti della buona cucina che amano viaggiare in lungo e in largo per l’Italia alla ricerca dei ristoranti migliori.

Accanto alle Forchette, le stelle assegnate dal Gambero Rosso, da tre a una, sono previste diverse tipologie di Premi Speciali, che quest’anno sono cresciuti. Tra i Premi Speciali, segnaliamo quello al Menu Degustazione dell’Anno, che va a Lab 2021 di Mauro Uliassi, chef di Senigallia, che con il suo ristorante Uliassi è al top di tutte le classifiche italiane e ultimo in Italia a ricevere la terza stella Michelin, confermata anche quest’anno.

I ristoranti italiani premiati con le Tre Forchette, il riconoscimento massimo del Gambero Rosso. Davanti il punteggio assegnato.

96 – Reale

95 – La Pergola dell’Hotel Rome Cavalieri

95 – Osteria Francescana

94 – Le Calandre

94 – Piazza Duomo

94 – Uliassi

93 – Cracco

93 – Da Vittorio

93 – Don Alfonso 1890

93 – Enoteca Pinchiorri

93 – Madonnina del Pescatore

93 – Quattro Passi

93 – Villa Crespi

92 – Dal Pescatore

92 – Duomo

92 – Il Pagliaccio

92 – La Trota

92 – Seta by Antonio Guida

92 – St. Hubertus dell’Hotel Rosa Alpina

92 – Torre del Saracino

91 – Agli Amici dal 1887

91 – Berton

91 – Casa Vissani

91 – D’O

91 – Danì Maison

91 – Enrico Bartolini Mudec Restaurant

91 – Idylio by Apreda del The Pantheon Iconic Rome Hotel

91 – Imàgo dell’Hotel Hassler

91 – Laite

91 – Pascucci al Porticciolo

90 – Andreina

90 – Da Caino

90 – Enoteca La Torre a Villa Laetitia

90 – Glass Hostaria

90 – Il Piccolo Principe del Grand Hotel Principe di Piemonte

90 – La Madia

90 – La Peca

90 – Lido 84

90 – Lorenzo

90 – Miramonti l’Altro

90 – Taverna Estia

Per ulteriori informazioni sulla Guida Ristoranti d’Italia 2022 del Gambero Rosso rimandiamo al sito web della casa editrice: www.gamberorosso.it/notizie/guida-ristoranti-ditalia-2022-del-gambero-rosso

