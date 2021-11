By

Torna il Presepe Vivente di Genga: ecco le date. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Quest’anno torna il suggestivo Presepe Vivente di Genga, allestito all’interno di una grande grotta nella località montana dove si trovano anche le Grotte di Frasassi.

Si tratta di uno dei presepi viventi più grandi al mondo, con scene originali dell’antica Palestina realizzate su una superficie di circa 30.000 metri quadri.

Lo scorso anno, purtroppo, era stato sospeso a causa dell’imperversare della pandemia. Quest’anno, con tutte le dovute precauzioni, si farà. Per accedere servirà il Green pass. Ecco tutto quello che dovete sapere.

Torna il Presepe Vivente di Genga: le date

C’è grande attesa per il ritorno del Presepe Vivente di Genga, una delle rappresentazioni della nascita di Gesù più fedeli alla storia e più suggestive, soprattutto per lo scenario in cui è allestito: una grande grotta della Gola di Frasassi, nello stesso luogo dove si trovano l’incantevole tempietto del Valadier e il Santuario della Madonna di Frasassi. Siamo a Genga, comune montano dell’entroterra della provincia di Ancona, vicino al confine con l’Umbria, dove si trovano anche le bellissime Grotte di Frasassi.

Al Presepe Vivente di Genga partecipano ben 300 figuranti, tutti volontari della zona, con scene della Natività in costume d’epoca, rappresentazioni dell’antica Palestina ma anche delle tradizioni del territorio.

All’interno della grande grotta del presepe, i visitatori percorrono un sentiero in salita, lungo il quale assistono alle scene del lavoro quotidiano di pastori, contadini, artigiani, fabbri, cestai, fornai, vasai, ricamatrici, tessitrici, calzolai, e pescatori. Fino ad arrivare in cima al percorso, dove è rappresentata la Sacra Famiglia, con il Bambino Gesù nella mangiatoia.

Il Presepe Vivente di Genga si terrà in due rappresentazioni: il 26 dicembre e il 2 gennaio 2022, con orario dalle 14.30 alle 18.30.

La prenotazione è obbligatoria. Ilricavato dei biglietti sarà devoluto in beneficenza. Inoltre, il biglietto dà diritto a uno sconto sul biglietto per l’ingresso alle Grotte di Frasassi. Per informazioni: www.presepedigenga.it/informazioni