Natale alla Casa Bianca: svelate le decorazioni e il tema degli addobbi

Svelato il tema e le decorazioni dell’albero di Natale nella Casa Bianca voluto da Jill Biden, moglie del Presidente

Alcuni giorni fa, come avevamo annunciato, Jill Biden – moglie del Presidente degli Stati Uniti d’America – ha ricevuto il famigerato Albero di Natale della Casa Bianca. Tuttavia non sapevamo ancora niente né sulle decorazioni, né sul tema scelto quest’anno. Ora, finalmente, la First Lady ha svelato a tutti gli americani e i curiosi come sono state addobbate le stanze e l’abete. Ma non solo, finalmente sappiamo anche il tema per le decorazioni natalizie che quest’anno è “Regali dal cuore”.

Il tema delle decorazioni di Natale alla Casa Bianca

Ogni anno le decorazioni della Casa Bianca hanno un tema particolare e, per il 2021, il portavoce delle comunicazioni dell’East Wing, Elizabeth Alexander ha spiegato alla CNN che alla base di questo tema “Regali del Cuore” c’era l’idea di mostrare tutte quelle cose che ci uniscono e che aiutano a guarire fisicamente ed emotivamente.

Nella Sala della Biblioteca ci sono delle farfalle per il dono dell’apprendimento.

La Sala Vermeil invece è decorata con delle ghirlande realizzate con dei pennelli per rappresentare il dono delle arti visive.

Nella China Room invece è stata allestita una tavola che ricorda le cene in famiglia di Biden per il dono di amicizia e cura

Nella State Dining Room invece sono comparsi due alberi di Natale decorati con le foto della famiglia del Presidente e degli ex Presidenti.

Il Gold Star Tree poi come ogni anno onora i membri caduti delle forze armate USA

Non mancano poi decorazioni di pan di zenzero con il chiaro scopo di onorare tutti i lavoratori che sono scesi in campo durante le emergenze, sanitarie e non, e che hanno permesso al Paese di continuare a vivere. Dagli infermieri, agli insegnanti…

Queste sono alcune delle foto che raccontano la magnificenza delle decorazioni di Natale 2021 alla Casa Bianca. Il tema dei regali dal cuore è poi quanto mai azzeccato, soprattutto ora che dobbiamo tenderci la mano e resistere a queste recrudescenze della pandemia di Coronavirus.

