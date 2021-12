Natale insolito in Liguria: Sestri Levante è la meta che ti stupirà

Una meta insolita per le vacanze di Natale in Liguria? Sestri Levante è pronta a lasciarvi senza parole.

Più volte, soprattutto nei mesi estivi, vi abbiamo parlato di Sestri Levante e di quanto questa destinazione ligure fosse meravigliosa e tutta da scoprire. Discorso che resta valido in ogni momenti dell’anno, inverno compreso. Già perché a Natale Sestri Levante si illumina a festa e diventa una succursale elegante e sul mare del villaggio di Santa Claus. Vediamo allora quali sono gli eventi più interessanti e da non perdere.

Gli appuntamenti da non perdere dall’8 dicembre a Sestri Levante

A cominciare dall’8 dicembre, Sestri Levante si illuminerà a festa con tante luminarie che decorano il centro storico, ma anche le frazioni. Ci saranno stelle, giochi di neve, comete e pacchi regalo luminosi, pronti a decorare a festa la città. Tante anche le iniziative e gli eventi a calendario per regalare momenti di intrattenimento e divertimento a grandi e piccini come il tradizionale cimento, il presepe vivente o il Confuoco. Proprio questo spettacolo è molto atteso per via del tradizionale corteo che termina con lo spettacolare falò in Piazza Matteotti.

Dal 18 al 28 dicembre, ad esempio, ci saranno le esibizioni del coro IncantArte, uno spettacolo in ricordo di Battiato, il concerto della Filarmonica, l’edizione natalizia del Festival dei due mari, Sestri in Danza e tutte le risate possibili con i comici The Balfabons, i Rude Boys e Enrique Balbotin.

A completare questo ricco calendario di eventi ci sono anche moltissime presentazioni di libri e un interessantissimo tour delle botteghe storiche e della tradizione in programma il 5 e il 29 dicembre.

Vacanze a Sestri Levante: cosa sapere

Il Natale a Sestri Levante è quindi una vera e propria sorpresa, pieno di attività interessanti e di eventi da non perdere per grandi e piccini. Finalmente insomma sembra che il Natale stia tornando allegro e spensierato come è sempre stato, il tutto però sempre nel rispetto delle misure di contenimento del virus, quindi distanziamento sociale, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e lavaggio frequente delle mani.

Tolte queste informazioni, che sono ovviamente ormai super conosciute da tutti, possiamo goderci finalmente questo Natale da sogno!