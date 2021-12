Non solo viaggi e vacanze di Natale: dicembre è anche il mese giusto per dedicare una frase a chi si ama.

Ci siamo, è arrivato dicembre ed è finalmente ora di accogliere al meglio non solo l’inverno, ma anche – e soprattutto – lo straordinario mese dedicato al Natale. Per farlo, come sempre, si possono organizzare viaggi e vacanze in alcune delle città che in questo periodo dell’anno si trasformano in dei veri e propri villaggi di Babbo Natale, ma anche con delle frasi. Esistono infatti moltissime frasi dedicate al mese di dicembre che possono venire utili per inviarle ad amici o parenti e celebrare insieme questo nuovo momento.

Le più belle frasi per il mese di dicembre

Se state cercando delle frasi per il mese di dicembre ne abbiamo selezionate alcune per voi. Si tratta di aforismi, citazioni, piccole poesie o pensieri che i grandi scrittori e artisti hanno elaborato al posto nostro. È inutile infatti nascondersi dietro ad un dito. Spesso le parole che usiamo noi non sono abbastanza per celebrare la gioia che possiamo provare per l’arrivo del Natale o di un nuovo mese. Ecco allora che ci soccorrono loro, gli artisti, i poeti e gli scrittori.

È Natale da fine ottobre. Le lucette si accendono sempre prima, mentre le persone sono sempre più intermittenti. Io vorrei un dicembre a luci spente e con le persone accese. Charles Bukowski

Dicembre mi cinge la vita e mi dice: “Vieni, ti mostrerò dei diamanti ben più sorprendenti del sole”. E dalla sua cesta sparge nel mondo ghiaccio e neve e brina. Fabrizio Caramagna

Questi sono i giorni amati dalla Renna/ appare luminosa la stella del Nord/ questo è l’obiettivo del sole/ e la Finlandia dell’anno. Emily Dickinson

Come scrivere voi delle belle frasi per dicembre

Prendendo spunto da queste frasi così interessanti e meravigliose potete ora creare degli aforismi per dicembre tutti vostri. Potete magari dire a chi amate che gli volete bene e che dedicherete a lui tutte le luci che illumineranno l’Albero di Natale. Oppure che lo riscalderete con il vostro amore dal freddo dell’inverno in arrivo. Insomma, usate un po’ di fantasia, prendete spunto dai grandi artisti e vedrete che le vostre frasi per dicembre saranno meravigliose!