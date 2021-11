5 modi semplici per migliorare la conoscenza della lingua francese

Hai bisogno di migliorare il tuo francese perché lo hai studiato solamente a scuola e hai praticamente dimenticato ogni cosa? Questa è una lingua molto importante, specialmente per noi italiani, perché sapere il francese può aprire diverse strade sia in campo accademico che a livello lavorativo. Non sorprende dunque che tu voglia impararlo al meglio: anzi, si tratta certamente di una bellissima idea! Come fare però per migliorare il francese da casa? Ecco 5 modi semplici e anche divertenti per riuscirci ed ottenere degli ottimi risultati.

#1 Iscriviti ad un corso di francese online

Senza dubbio il metodo migliore per imparare davvero bene questa lingua è quello di seguire un corso di francese online. Al giorno d’oggi esistono alcuni portali che permettono di trovare un tutor privato e di seguire le lezioni direttamente in rete, su una piattaforma pratica e funzionale. Scegliendo questa opzione potrai accordarti con il tuo insegnante, spiegargli su quali argomenti hai bisogno di insistere ed ottenere un insegnamento del tutto personalizzato senza spendere delle cifre esagerate ed organizzandoti in base ai tuoi impegni. Ci sono molti corsi di francese online che si rivelano davvero efficaci, dunque ti conviene prendere in considerazione questa opzione se intendi imparare veramente bene questa lingua.

#2 Guarda film e serie TV in lingua francese

Un’ottima strategia per migliorare il tuo francese, a patto che tu sia in grado di comprenderlo, è quella di guardare film e serie TV in lingua originale. Puoi trovarne diversi, sia su piattaforme di streaming come Netflix che su altri canali dunque hai l’imbarazzo della scelta. Di serie TV francesi ne esistono parecchie al giorno d’oggi e non mancano nemmeno film interessanti, come ad esempio Il Favoloso mondo di Amélie che probabilmente avrai già visto in lingua italiana. Questa è una strategia che funziona molto bene, perché consente non solo di perfezionare la propria comprensione del francese ma anche di apprendere in modo divertente la corretta pronuncia.

#3 Ascolta le radio francesi

Allo stesso modo, puoi ascoltare una radio francese in modo da abituarti al suono delle parole in questa lingua e perfezionare la tua comprensione del parlato, che non è sempre facilissima. Online puoi trovare diversi siti web ufficiali che consentono di ascoltare gratuitamente la radio in lingua originale dunque anche in tal caso hai l’imbarazzo della scelta!

#4 Leggi un libro in francese

Altrettanto utile, soprattutto per migliorare nella scrittura e nella comprensione del testo, è leggere un libro francese in lingua originale. Ti conviene, almeno all’inizio, evitare quelli più impegnativi e scegliere romanzi più semplici da comprendere come ad esempio quelli di Marc Levy che sono anche molto carini ed appassionanti. In un primo momento potrebbe sembrarti difficile comprendere appieno un libro scritto interamente in francese, ma con il passare del tempo questo ti consentirà di migliorare parecchio sia nella lettura che nella scrittura.

#5 Organizza un viaggio a Parigi

Non sei mai stato a Parigi? Allora approfittane: è una città meravigliosa e circondarsi di persone che parlano il francese è senza dubbio utilissimo per imparare al meglio la lingua ma anche per mettersi alla prova in situazioni di vita reale!