Regali di Natale gastronomici per un viaggio saporito intorno al mondo

In questo periodo dell’anno in cui non si può ancora viaggiare al 100% perchè non fare dei regali di Natale gastronomici per un viaggio intorno al mondo, rimanendo a tavola?

Lo sappiamo, il periodo natalizio è bellissimo, ma è anche molto dispendioso. Bisogna infatti fare dei regali di Natale ad amici e parenti il che può significare spendere parecchi soldi in un momento in cui magari non tutti hanno liquidità o disponibilità. E poi, qual è il regalo giusto? Perchè non optare per qualcosa di gastronomico, magari fai da te, o etnico, per fare un viaggio intorno al mondo rimanendo a tavola? Risparmierete e sarà un regalo super sentito!

Regali di Natale 2021 fai da te in cucina

Un regalo di Natale fai da te alimentare è sicuramente sempre molto gradito. Vediamo allora qualche idea:

Liquore al cioccolato : come prima cosa potreste regalare un liquore al cioccolato tipico del Natale. Caldo e assolutamente gustoso questo liquore al cioccolato è un’idea molto saporita come regalo di Natale. Per realizzarlo è molto facile perché basta tritare il cioccolato e metterlo in una pentola insieme a dell’acqua e farlo sciogliere in bagnomaria a questo punto bisogna unire lo zucchero, mescolare e girare il tutto aggiungendo poi dell’altra acqua tiepida e cuocere tutto lo sciroppo ancora per 3-4 minuti. Alla fine con un po’ di vaniglia, incidete nel senso della lunghezza prenditi i semini li aggiungete al vostro sciroppo e mescolate. A questo aggiungete poi ovviamente anche l’alcool e una volta filtrato per eliminare appunti semini di vaniglia che ormai hanno rilasciato loro sapore potete versarlo in una bottiglia e servirlo dal giorno dopo.

: come prima cosa potreste regalare un liquore al cioccolato tipico del Natale. Caldo e assolutamente gustoso questo liquore al cioccolato è un’idea molto saporita come regalo di Natale. Per realizzarlo è molto facile perché basta tritare il cioccolato e metterlo in una pentola insieme a dell’acqua e farlo sciogliere in bagnomaria a questo punto bisogna unire lo zucchero, mescolare e girare il tutto aggiungendo poi dell’altra acqua tiepida e cuocere tutto lo sciroppo ancora per 3-4 minuti. Alla fine con un po’ di vaniglia, incidete nel senso della lunghezza prenditi i semini li aggiungete al vostro sciroppo e mescolate. A questo aggiungete poi ovviamente anche l’alcool e una volta filtrato per eliminare appunti semini di vaniglia che ormai hanno rilasciato loro sapore potete versarlo in una bottiglia e servirlo dal giorno dopo. Torrone : in alternativa potreste anche fare il classico torrone realizzato con fichi secchi, noci e cannella. Un grande classico del Natale. La preparazione impiega circa 40 minuti ma è molto semplice da realizzare: vi servono 500 g di miele 200 g di noci e un limone 300 grammi di fico secco due albumi e un po’ di cannella. A questo punto in una pentola dovete versare il miele, cuocere a fiamma bassa. Aggiungere gli albumi montati proseguire per 10 minuti. Aggiungere poi i fichi secchi la noce la scorza di limone e la cannella e proseguire con la cottura per altri 3-4 minuti. Una volta eseguito questo passaggio potete versare il composto sulla carta da forno. lasciare che si raffreddi un pochino dagli una forma di due salami, avvolgere nella carta e poi regalarli a chi più amate.

: in alternativa potreste anche fare il classico torrone realizzato con fichi secchi, noci e cannella. Un grande classico del Natale. La preparazione impiega circa 40 minuti ma è molto semplice da realizzare: vi servono 500 g di miele 200 g di noci e un limone 300 grammi di fico secco due albumi e un po’ di cannella. A questo punto in una pentola dovete versare il miele, cuocere a fiamma bassa. Aggiungere gli albumi montati proseguire per 10 minuti. Aggiungere poi i fichi secchi la noce la scorza di limone e la cannella e proseguire con la cottura per altri 3-4 minuti. Una volta eseguito questo passaggio potete versare il composto sulla carta da forno. lasciare che si raffreddi un pochino dagli una forma di due salami, avvolgere nella carta e poi regalarli a chi più amate. Sale Speziato di Natale: il terzo regalo di Natale da fare perfetto per un pensierino low cost ma d’effetto è sicuramente il sale speziato di Natale. Questa ricetta è semplicissima ma d’effetto perché dovrete semplicemente aggiungere al sale classico il pepe rosa, due cucchiai di peperoncino e qualche pezzettino di anice stellato. È un sale molto pregiato perfetto per dare un sapore particolare alla carne o al pesce durante il periodo di Natale e se lo confezionate in maniera anche piuttosto particolare riuscirete a dare un non so che di unico al vostro pensierino natalizio.

Che ne dite? Questi sono dolci perfetti da realizzare e che vi faranno fare se non il giro del mondo sicuramente il giro dell’Italia tra ricette e tradizioni tipiche tutte da scoprire e assaporare!