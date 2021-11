Le previsioni meteo per i prossimi giorni di dicembre 2021. Cosa ci aspetta per l’Immacolata e Natale. Temperature in picchiata

Se il freddo che è arrivato sull’Italia in questa fine di novembre vi sembra già abbastanza, emigrate verso Sud. Già perché nei prossimi giorni della settimana le temperature si abbasseranno ulteriormente. Dalla Russia arriverà infatti un’ondata gelida e sono attesi nevicate in molte città. Le previsioni meteo per dicembre e l’Immacolata non lasciano dubbi: sarà un mese freddissimo.

Previsioni meteo per l’Immacolata: freddo e neve

Gli esperti del meteo avevano previsto che sarebbe stato un dicembre molto freddo e ipotizzavano un Natale bianco. E’ ancora presto per poter dire se la neve arriverà il 25 dicembre, ma sembra sicuro che arriverà prima, per l’Immacolata. La prima festività che porterà in molti sulle piste da sci e tanti alti in giro per gli acquisti natalizi sarà sotto l’egida del freddo record e della neve.

Secondo le previsioni meteo già dal weekend del 5 e 6 dicembre assisteremo a una riduzione termica dovuta all’arrivo di correnti gelide provenienti dalla Russia. Le temperature soprattutto al Nord in pianura scenderanno ben al di sotto dello zero.

Nei giorni successivi intorno al 7/8 dicembre arriva una corrente instabile che penetrerà in Italia e porterà maltempo sul Tirreno e il Centro Nord. E dove il freddo sarà più intenso, ovvero sulla pianura padana, le precipitazioni diventeranno nevose. Proprio per l’Immacolata sono previste nevicate sul Piemonte, Torino compresa, su Genova, su Milano, poi sull’Emilia Romagna, su Bologna, Ferrara, poi sul Veneto.

Il meteo per dicembre 2021: morsa gelida sull’Italia

Le previsioni meteo per dicembre 2021 non faranno sorridere chi ama il caldo e il sole. Secondo gli esperti infatti il mese si manterrà con temperature in linea con il periodo o tendenzialmente più basse del solito. Sarà un mese caratterizzato da piogge soprattutto al centro sud e da correnti freddissime che porteranno nevicate al centro nord.

C’è poi l’incognita del Vortice Polare che proprio sul finire del mese potrebbe rompersi. La conseguenza sarebbe che dal Polo Nord aria gelida scenderebbe sull’Italia facendo crollare le temperature ben oltre lo zero non solo al Nord, ma anche al Centro-Sud. Inoltre arriverebbero abbondanti le nevicate.

Una fine del 2021 dunque fra freddo e neve secondo le previsioni meteo di dicembre. Uno scenario perfetto per Natale e per chi ama il freddo. Per tutti gli altri non resta che il piumone e la stufa (o un biglietto per le Maldive!)