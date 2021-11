Un Natale dolcissimo con Iginio Massari e tutti i nuovi Temporary Store

Iginio Massari apre svariati temporary store in tante città italiane per un Natale dolcissimo con i suoi dolci, panettoni e pandori.

A Natale una delle tradizioni più amate è quella di comprare e regalare dei panettoni. Meglio ancora se realizzati dalle mani di sapienti chef e pastry chef famosi. Regalare un dolce natalizio di Iginio Massari, ad esempio, potrebbe essere l’idea regalo perfetta per questo 2021 da far trovare sotto l’albero ad amici o parenti. Ma come fare? Lo si può acquistare solo online o nei punti fisici di Brescia, Verona, Torino e Milano? In realtà no! Per qualche tempo potrete acquistare i dolci di Iginio Massari anche a Genova, Bologna, Pescare a tanti altre città italiane, grazie ai temporary store.

L’annuncio dell’ultimo Pop-Up Store di Iginio Massari

“Buongiorno a tutti da Genova! – ha scritto il maestro della pasticceria sul suo profilo ufficiale di Facebook nel suo ultimo post inerente l’apertura dell’ultimo temporary store di Genova – Con entusiasmo annunciamo ai nostri amici genovesi l’apertura del nostro Pop-Up Store nella città della Lanterna, in Piazza Giuseppe Verdi 1, all’interno della Stazione di Genova Brignole”. Bastavano queste parole per far felici i liguri e i genovesi, golosi e pronti per assaporare tutte le prelibatezze del pasticcere diventato famoso anche grazie a Masterchef. Il post sui social prosegue con gli orari: “Siamo pronti ad accogliervi nel nostro punto vendita tutti giorni dalle 8.00 alle 20.00 per accompagnarvi nella scoperta di una selezione di nostri prodotti – chiosa il maestro – Venite a trovarci presto, vi aspettiamo!”

Cosa comprare?

Ovviamente sotto al post si sono accumulati una mare di like e commenti entusiasti di fronte a questa notizia. Per ora all’interno ci saranno tutti i prodotti più classici e tipici per essere trasportati come i famosissimi macaron! Ma ovviamente ci sono anche panettoni e delle box natalizie. Bisognerà però affrettarsi perché, se succede come sul sito, tutto andrà a ruba presto e rimarranno pochi prodotti.

Tutti i temporary store aperti per Natale di Iginio Massari

Stessa gioia e stessa voglia di assaggiare i dolci la hanno avuta anche gli abitanti di Bolzano dove è stato aperto un altro Pop-Up Store “Oggi apre il nostro nuovo Pop-up Store in centro città a Bolzano, in Piazza Walther all’interno dello storico Stadt Hotel Città” ha scritto il maestro. Altro negozio temporaneo è stato aperto poi a Pescara e a Bologna. Una scelta di marketing molto importante soprattutto in concomitanza con le festività di Natale 2021 in arrivo!