È arrivato l’albero di Natale di Piazza De Ferrari: Genova al top per le feste

Genova si sta preparando per celebrare al meglio questo Natale 2021. Si comincia con l’albero di Natale in Piazza De Ferrari.

Natale a Genova è sinonimo di luminarie, focaccia mangiata passeggiando nei vicoli e avvolti da sciarpe di lana, passeggiate sul porto e soprattutto dell’albero di Natale di Piazza De Ferrari. Ogni anno infatti un grande abete arriva nel cuore pulsante della città della Lanterna e, con la sua accensione prevista per l’8 dicembre 2021, si dà ufficialmente il via a tutti i festeggiamenti natalizi della città.

Da dove arriva l’albero di Natale di Genova

La tradizione dell’albero di Natale in Piazza De Ferrari a Genova è storica e, quest’anno, l’abete è un abete rosso di oltre 21 metri che è stato donato alla Regione dalla Lombardia con il supporto dell’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste. Un regalo meraviglioso, ma che sancisce anche una stretta collaborazione tra le due realtà. Per vederlo in tutto il suo splendore e completamente illuminato dovremo attendere l’8 dicembre quando, in occasione della festività dell’Immacolata, potremo goderci lo spettacolo.

Le speranze degli amministratori comunali e della Regione

Il Sindaco, Marco Bucci, ha spiegato che Genova si sta preparando a vivere un periodo di festività molto intense. Sarà un Natale ricco di buona volontà e di speranza perché tutti ci auguriamo che questi giorni di festa siano vissuti con uno spirito molto meno pesante rispetto all’anno scorso. Il Comune, ha ribadito il Primo Cittadino, sta facendo il possibile per illuminare Genova come mai prima di ora. A commentare l’arrivo dell’abete natalizio in Piazza De Ferrari è intervenuto anche il Presidente della Regione, Giovanni Toti che ha sottolineato come quest’albero si spera possa essere simbolo di unità e speranza, oltre che un segnale forte e chiaro di rinascita per la Liguria.

Natale a Genova torna quindi ad essere un momento di grande festa. Anche gli eventi in programma sono probabilmente tantissimi, ma ancora c’è un po’ di riserbo sul calendario delle attività che, sicuramente, verranno svelate nei prossimi giorni.

Intanto, se avete deciso di organizzare una vacanza a Genova per Natale, potete ammirare e farvi un’idea di quanto sarà bello e imponente l’albero di Natale di Piazza De Ferrari.