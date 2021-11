Cyber Monday Ryanair, la promo è folle: si parte a 5 euro

Ryanair, biglietti a 5 euro per oltre 340 destinazioni in Europa in occasione del Cyber Monday. Questa è una promozione da non perdere.

Ci siamo lasciati il Black Friday alle spalle, ma oggi è l’ultimo giorno di saldi da poter sfruttare prima delle vacanza di Natale: il Cyber Monday. Sfruttando questa giornata di promozioni, la compagnia aerea Ryanair è letteralmente impazzita con una serie di offerte da capogiro. Di che cosa stiamo parlando? Di oltre 340 rotte in Europa con biglietti ad un prezzo incredibile: 5 euro!

Il Cyber Monday di Ryanair

Siamo in un periodo storico particolare, lo sappiamo. Un momento in cui i viaggi non sono la nostra priorità, nonostante siano sempre adorati e bellissimi. La pandemia ci spaventa, ci fa venire dubbi e ci chiediamo come fare a viaggiare senza problemi. Stessa domanda che si pongono le compagnie aeree come Ryanair per aumentare le vendite. E un modo è quello di fare offerte incredibili, come quella del Cyber Monday con biglietti a soli 5 euro per viaggiare dal 7 gennaio al 18 febbraio 2022. Certo, per poter usufruire dei biglietti a 5 euro bisogna un po’ adattarsi alle date e agli orari, ma le destinazioni sono veramente tante e veramente interessanti!

Quanto dura e dove si può viaggiare?

Dovete però affrettarvi se volete approfittare di questa promozione perché durerà solo nella giornata di oggi, lunedì 29 novembre 2021. Ma quali sono le mete più interessanti e che fanno venire l’acquolina in bocca?

Le mete più interessanti da raggiungere con la promo Rynair

Si comincia con un volo da Milano alla Finlandia a soli 5 euro. Se preferite il caldo, sempre a questo prezzo incredibile si vola fino a Lanzarote, a Vienna o in Marocco per respirare un po’ di magiche atmosfere orientali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ryanair_European_Airline (@ryanair)

Da Roma invece con soli 5 euro e questa offerta incredibile di Ryanair per il Cyber Monday potreste visitare Tallin in Estonia, oppure assaggiare vini da capogiro a Bordeaux in Francia. Da Bari invece potrete raggiungere tantissime destinazioni italiane, mentre da Bologna vi aspettano Cipro o Saragozza, sempre solo a 5 euro.