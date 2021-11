La città di pan di zenzero di Bergen, la magia di Natale in Norvegia. Tutto quello che bisogna sapere.



A Natale, in Italia e nei Paesi cattolici c’è la tradizione del presepe, in quelli del Nord Europa, invece, è ricorrente l’usanza di realizzare casette e interi villaggi di pan di zenzero. Per abbellire la casa e addolcire le feste, per la felicità di tutti i bambini.

Poi ci sono intere città, tutte realizzate con il pan di zenzero, decorate con glassa, confetti e codette di zucchero. Luoghi magici che non avrebbero sognato nemmeno Hansel e Gretel. Città illuminate e animate come i nostri presepi ma con tutto il fascino del Grande Nord.

La più famosa e grande al mondo è Pepperkakebyen, la città di Pan di Zenzero che ogni anno a Natale apre alle visite al pubblico a Bergen, in Norvegia. Ecco tutto quello che dovete sapere.

A Bergen una città tutta di pan di zenzero

Case dal tetto spiovente, palazzi, castelli, chiese e chiesette, edifici a perdita d’occhio, giostre, una ruota panoramica e il trenino che attraversa la città che si specchia sull’acqua. Questo è il magico scenario offerta dalla città di pan di zenzero più grande del mondo, chiamata Pepperkakebyen. Una vera meraviglia, per piccoli e grandi, che si trova nella bellissima città di Bergen, porto di partenza per le crociere attraverso i fiordi norvegesi.

Conosciuta anche con il nome inglese di Gingerbread Town, più semplice di quello norvegese di Pepperkakebyen, la città di pan di zenzero è stata costruita per la prima volta nel 1991, trent’anni fa. Con il tempo, ogni anno, sono state aggiunte nuove parti, fino a farle raggiungere le dimensioni attuali e farla diventare la città di pan di zenzero più grande al mondo.

L’intera Bergen è riprodotta in miniatura: dagli storici magazzini del molo di Bryggen, rigorosamente realizzati in pan di zenzero e zucchero che ricopre i loro i tetti imitando la neve, fino ai palazzi e alle case del centro. Un villaggio delle meraviglie, illuminato da tante lucine e attraversato dal trenino. Per chi ama le riproduzioni in miniatura è uno spettacolo assolutamente imperdibile, per i bambini è un sogno ad occhi aperti.

Tutti gli anni, in vista del Natale, i bambini delle scuole elementari e d’infanzia contribuiscono a creare un pezzetto in miniatura della città di Bergen, facendo crescere la città di pan di zenzero. Arrivano anche donazioni dall’estero, da Germania, Lettonia, Regno Unito, e anche da altre città della stessa Norvegia.

Così Pepperkakebyen si arricchisce ogni anno di nuovi edifici, casette, palazzi, chiese, torri, castelli e personaggi. Tutti rigorosamente realizzati con il pan di zenzero.

Visitare Bergen

La città di Bergen è una meta di viaggio famosa e un importante porto e centro commerciale per la vendita del merluzzo in tutte le sue varianti, la più celebre è quella dello stoccafisso. Anticamente faceva parte della Lega Anseatica, che ha lasciato i magazzini e le case in legno sulla banchina di Bryggen, Patrimonio dell’Umanità Unesco. Oggi è un punto di partenza per le crociere verso i principali fiordi norvegesi.

È una città da visitare tutto l’anno: in estate risplende per le lunghissime ore di luce solare che esaltano le sue casette colorate, mentre in inverno è illuminata dalle migliaia di luci che si riflettono sull’acqua e fanno scintillare come un villaggio incantato lo storico quartiere di Bryggen. È a Natale, tuttavia, che la città diventa ancora più bella, con le luminarie natalizie che scaldano le lunghe ore di buio, anche se qui non siamo nel Nord della Norvegia, oltre il Circolo Polare Artico.

Uno spettacolo da non perdere, insieme alla visita al centro storico e ai suoi musei, ai caratteristici quartieri di Nordnes, oltre che quello di Bryggen. Bergen è anche città di cultura, con una importante sede universitaria e prestigiosi musei, come il Kode Museum con l’esposizione permanente delle opere del pittore norvegese Edvard Munch.

Informazioni sul sito web Visit Bergen e sulla pagina Facebook Pepperkakebyen.

A cura di Valeria Bellagamba