Tre destinazioni perfette per viaggiare in una meta calda nel mondo in questo inverno in arrivo. Ecco dove andare senza spendere troppo.

Generalmente tutti noi esseri umani ci dividiamo in due categorie: chi ama l’estate e chi invece preferisce l’inverno. Se siete tra coloro che al primo spiffero gelido iniziano a inveire contro l’universo e singhiozzano al ricordo delle giornate al mare, non temete: ci sono delle mete al caldo perfette per farvi dimenticare il Generale Inverno. Bisogna solo scoprirle e, dato il periodo storico, monitorare attentamente quali sono le regole per entrare nei Paesi che vi andremo ad elencare.

Le mete perfette per una vacanza al caldo

Trovare un posto dove andare a godersi il caldo in pieno inverno o autunno può sembrare facile. Ma se state cercando qualche destinazione che vi permetta di godervi il viaggio senza esservi scialacquati lo stipendio di una vita, diventa più complicato. In realtà ci sono delle belle destinazioni tutte da scoprire.

Madera o Madeira: nonostante sia collocata un po’ più a nord rispetto alle Canarie è una buonissima soluzione per risparmiare e godersi il caldo e le maniche corte anche a novembre. Collocato al largo del Marocco, ma facente parte del Portogallo, questo piccolo arcipelago è un paradiso terrestre tutto da scoprire. Territorio vulcanico, spiagge, scogliere, ma anche montagne verdeggianti e giardini botanici. Qui c’è tutto quello che serve per rilassarsi.

Cipro: altra meta perfetta se volete viaggiare all’estero e godervi il caldo, è sicuramente questa deliziosa isola. Si trova in una posizione molto interessante perché viene protetta dai venti freddi e raramente la temperatura scende sotto ai 23 gradi! Quindi, una vacanza qui a dicembre o novembre vi permette di andare ancora al mare, ma anche di scoprire le bellezze architettoniche dell’area senza congelare!

Mar Rosso: ultima destinazione che vi suggeriamo per raggiungere una meta al caldo, ma senza spendere tantissimo è una qualsivoglia località del Mar Rosso. Negli ultimi anni, complice anche la situazione politica, oltre che quella sanitaria, i prezzi sono calati. Inoltre una vacanza qui non significa per forza andare a Sharm el Sheik. Ci sono tante altre destinazioni interessanti da scoprire

Chiaramente qui vi abbiamo proposto tre destinazioni, ma ce ne sono moltissime altre. Anche ben più distanti dall’Italia di queste. Tuttavia vi ricordiamo l’importanza assoluta di controllare sempre quali sono le politiche e le restrizioni in materia covid nel Paese in cui sceglierete di trascorrere le vacanze invernali. In alcuni Paesi infatti è rimasta la quarantena obbligatoria, ad esempio, che potrebbe rovinarvi la vacanza!