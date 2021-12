Viaggiare a dicembre è meglio: 5 viaggi che vi cambieranno la vita

Ci sono alcuni viaggi e alcune destinazioni che, oggettivamente, diventano ancora più belle e magiche se vissute in inverno. Soprattutto a dicembre. E non temete il freddo, perché con questa classifica del Telegraph, diventerete amanti del freddo in un batter d’occhio. Purtroppo, dato il periodo storico, non possiamo non ricordarvi di monitorare sempre con attenzione le regole e le eventuali quarantene imposte nei Paesi che andrete a visitare per evitare di incappare in fastidiosi contrattempi.

Le destinazioni più interessanti per una vacanza a dicembre

Una volta esaurite le formalità tecniche e burocratiche è tempo di partire e di andare alla scoperta di queste destinazioni bellissime e uniche nel loro genere. Perfette per essere scoperte proprio a dicembre.

Lettonia : cominciamo con questa nazione che vanta panorami da sogno in ogni momento dell’anno, ma a dicembre e soprattutto a Natale, diventa ancora più bella. Con un passato da Capitale Europea della Cultura e una città come Riga ricca di eventi e appuntamenti pazzeschi, un viaggio in Lettonia a dicembre è un sogno. Poi, per essere super sul pezzo, non volete vedere i luoghi dell’incontro tra Ciro e Gennaro di Gomorra nell’ultima stagione?

Allora, ammettetelo, vi è venuta voglia di partire alla volta di una di queste destinazioni nel mese di dicembre?