Nuove restrizioni anche in Portogallo, Paese più vaccinato d’Europa. Le ultime notizie da conoscere.

Continua la rapida salita dei contagi da Coronavirus in Europa, ora anche con la preoccupazione per la nuova variante Omicron (B.1.1.529) arrivata dall’Africa meridionale e con i primi casi individuati in Europa.

In gran parte del Vecchio Continente sono tornate le restrizioni e lockdown, nelle città italiane anche l’obbligo di mascherine all’aperto.

Non solo lockdown e chiusure nei Paesi più colpiti, anche altri in Europa stanno reintroducendo restrizioni per anticipare il virus e l’incontenibile diffusione dei contagi. Prima che sia troppo tardi. È il caso del Portogallo che, nonostante sia il Paese più vaccinato d’Europa e con numeri ancora contenuti di casi, vede tuttavia i contagi in rialzo. Per evitare una situazione ingestibile, dunque, il Paese ha deciso di introdurre restrizioni, anche molto severe. Ecco cosa accadrà.

Nuove restrizioni anche in Portogallo, Paese più vaccinato d’Europa

Vacanze natalizie prolungate per gli studenti per mantenere le scuole chiuse, lavoro da remoto obbligatorio, discoteche chiuse e Green pass per accedere a ristoranti, alberghi, palestre, eventi aperti al pubblico. Mentre per entrare come visitatori negli ospedali e nelle Rsa sarà obbligatorio anche il tampone negativo.

Sono le misure per la cosiddetta “settimana di contenimento” che il governo portoghese ha deciso di introdurre dal 2 al 9 gennaio 2022. L’obiettivo è quello di evitare una esplosione di contagi, come accadde a gennaio 2021.