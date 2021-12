Ci sono tre alberi di Natale che, più di altri, meritano assolutamente di essere visti almeno una volta nella vita.

Si sta avvicinando inesorabilmente il periodo del Natale e con esso anche la nostra voglia di realizzare il famigerato albero di Natale. C’è chi aspetta l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione, e chi invece lo vuole addobbare con largo anticipo perché è una di quelle decorazioni che mette allegria in casa. Nel mondo, comunque, al di là della data in cui vengono addobbati gli alberi di Natale, ce ne sono alcuni che meritano di essere visti almeno una volta nella vita proprio per via della loro bellezza e della loro particolarità.

I tre alberi di Natale da visitare assolutamente

Tanto per cominciare non possiamo non citare il famosissimo albero di Natale di Gubbio. Generalmente viene illuminato proprio in occasione dell’Immacolata e ciò che lo rende unico è che viene realizzato sulle pendici del Monte Igno e occupa un’intera collina. Infatti si tratta di un albero di luce, un albero luminoso realizzato con circa 260 luci led che vanno proprio a disegnare sulla collina il profilo di quest’albero alto 650 m e largo 350. Quello di Gubbio è un albero talmente particolare che è addirittura entrato nel Guinness dei primati.

Altro albero di Natale che dovreste vedere almeno una volta nella vita, soprattutto se siete proprio appassionati di questa festività, è quello del Rockefeller Center a New York. Ogni anno infatti, al di là del della cerimonia di accensione, quest’albero gigantesco viene posizionato sopra alla pista da pattinaggio del Rockefeller Center ed è un vero e proprio simbolo di New York, oltre che del Natale, che merita di essere visto e ammirato in tutta la sua magnificenza, almeno una volta nella vita.

In ultimo non possiamo non citare l’albero di Natale più alto d’Europa collocato a Lisbona in Piazza del Commercio. Questa meravigliosa struttura è alta ben 75 metri, pesa circa 200 tonnellate e occorrono circa due mesi per montarlo grazie all’aiuto di 300 operai che lavorano alacremente giorno dopo giorno proprio per dare vita a questa meravigliosa opera d’arte.

Questi sono solo alcuni degli alberi di Natale più particolari assurdi e soprattutto emozionanti da vedere almeno una volta nella vita ce ne sono poi tantissimi altri che a seconda del gusto personale di ognuno regalano grandi emozioni.