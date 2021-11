Vacanze di Capodanno al risparmio: le mete preferite in Italia

Le mete al risparmio per una vacanza di Capodanno low cost in Italia. Quali sono le destinazioni più cool?

Se avete deciso che per Capodanno volete regalarvi una bella vacanza in Italia sappiate che ci sono delle mete low cost perfette per risparmiare. Questo periodo dell’anno è bellissimo per partire, ma ci sono tante spese: i regali di Natale, le tasse, le spese per i pranzi e i cenoni… insomma, mettersi dei soldi da parte per partire in vacanza non è semplice. Anche perché viene considerata alta stagione e per questo i prezzi schizzano alle stelle. Tuttavia ci sono delle mete che più di altre sono perfette per una vacanza low cost a Capodanno.

Le mete low cost per Capodanno

Partire per un viaggio durante le vacanze di Natale significa, spesso, non avere più di qualche giorno a disposizione. Per questo l’Italia è sempre la meta top per un viaggio in questo periodo dell’anno. Trovare una meta low cost, ma bellissima e in cui rilassarsi a Natale, Capodanno e persino l’Epifania non è così difficile.

Secondo casevacanze.it, nel 2019 una delle mete più ambite e prenotate era Rivisondoli in provincia dell’Aquila. Questa meta, oggi come allora, è fuori dalle rotte classiche del turismo di Natale, ma non per questo meno degna di attenzione. Stesso discorso sempre per le mete che due Capodanni fa, prima della pandemia e dello stop ai viaggi, erano super quotate come Comano Terme, Cesana Torinese, Chiusa di Pesio… Potrebbero suonarvi sconosciute, lo sappiamo, ma basta scoprirle online per farsi venire voglia di partire subito!

Vacanze Epifania 2022: dove andare?

Durante l’Epifania invece le mete più gettonate sono le grandi città perché si hanno più giorni a disposizione. Quest’anno, complice il famigerato Super Green Pass (clicca qui per scoprirne di più) si spera che tornino gli appuntamenti in piazza come il volo dell’Angelo o la distribuzione di caramelle e dolciumi ai bambini. Ma se Roma o Milano sono troppo dispendiose, tenete d’occhio gli eventi in altre città più piccole come Perugia, Urbino, Livorno, Ancona, Catania… Sono mete famose, ma sicuramente più low cost di altre.

Insomma, per partire e farsi una bella vacanza aCapodanno 2022 è importante uscire dagli schemi mentali classici per cui si va sempre negli stessi posti. È tempo di scoprire tutte le bellissime città italiane!