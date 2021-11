Nuova variante Covid dall’Africa meridionale: bloccati i voli da 7 Stati. Allarme nel mondo.

L’allarme è scattato la sera di giovedì 25 novembre: è in arrivo dall’Africa meridionale una nuova variante del Coronavirus, l’ennesima, che sarebbe molto più contagiosa e potrebbe “bucare” l’immunità da vaccinazione e perfino quella naturale di chi è guarito dal Covid.

Va precisato che è ancora troppo presto per formulare delle conclusioni esatte. Tuttavia, c’è una comprensibile apprensione tra i governi e le autorità sanitarie mondiale. Tanto che nella tarda serata di ieri e nella prima mattina di oggi sono arrivati i primi provvedimenti, con il blocco dei voli provenienti da 7 Stati africani. Una misura che ha preso anche l’Italia. Ecco tutto quello che sappiamo finora.

Leggi anche –> Viaggi sconsigliati in Germania e Danimarca: dove non andare

Nuova variante Covid dall’Africa meridionale: bloccati i voli da 7 Stati

Cresce la preoccupazione per la pandemia e non solo per il nuovo boom di contagi in Europa, con le situazioni drammatiche dei Paesi dell’Est ma anche quelle preoccupanti di Austria e Germania. Ora, come in incubo che non vuole finire mai, arriva una nuova variante dall’Africa meridionale che sarebbe molto più contagiosa della Delta, quella che circola attualmente, e sembra che potrebbe superare gli anticorpi e l’immunità dati dal vaccino e perfino quelli naturali acquisiti con la malattia.

Questa nuova variante, chiamata con la sigla B.1.1.529, avrebbe molte più mutazioni di quelle finora conosciute, fino a 32 mutazioni. È stata individuata nella provincia sudafricana di Gauteng, la stessa delle città di a urbana di Johannesburg e di Pretoria. Si tratta della provincia più piccola del Sudafrica, il cui territorio è quasi interamente occupato dalle aree urbane delle due grandi città. Dunque una zona ad alta densità di popolazione e dove non è difficile immaginare come si sia potuto diffondere il virus, in un Paese ancora scarsamente vaccinato. In Sudafrica solo il 28,08% della popolazione ha ricevuto una dose di vaccino anti Covid.

Per difendersi dalla nuova variante, i Paesi europei hanno iniziato a bloccare i voli in arrivo dal Sudafrica e altri dell’Africa meridionale. Anche l’Italia ha adottato questa misura.

La mattina di venerdì 26 novembre, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato il blocco dei voli in arrivo da 7 Stati africani: Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia, Eswatini (ex Swaziland). È vietato l’arrivo in Italia di chi negli ultimi 14 giorni è stato in uno di questi Paesi.

“I nostri scienziati sono al lavoro per studiare la nuova variante B.1.1.529. Nel frattempo seguiamo la strada della massima precauzione”, ha spiegato Speranza.