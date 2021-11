Un Natale insolito? Tutti in vacanza a Rivoli con Babbo Natale

La meta perfetta per una vacanza di Natale insolita? Si va a Rivoli tra mercatini, Babbo Natale e ruote panoramiche da urlo!

Tante volte non è necessario andare dall’altra parte del mondo per godersi una vacanza di Natale straordinaria. Certo, partire alla volta della Lapponia il 25 dicembre è un sogno per gli amanti di questa festività, ma non è certo semplice. Così, in attesa di poter tornare a viaggiare con la libertà e la spensieratezza dell’epoca pre-Covid, ci godiamo alcune meraviglie nostrane che non avevamo mai preso in considerazione. Come Rivoli e il suo meraviglioso Natale.

Quando inizia il Natale a Rivoli?

Nel cuore del Piemonte, a pochi passi da Torino, Rivoli è un piccolo luogo ricco di attrazioni e bellezze tutte da scoprire. A Natale però tutto è ancora più bello e la magia di questa festività trasforma la città in un villaggio di Babbo Natale. Dall’8 dicembre al 9 gennaio 2022 in Piazza Martiri della Libertà infatti arriva tutta la “ciurma” di Santa Claus, con mercatini, attrazioni per grandi e piccini e soprattutto una grande voglia di sorridere e di vivere la magia del Natale.

Gli eventi principali in città

In Piazza Martiri della Libertà, ovviamente nel totale rispetto di tutte le normative per contenere la pandemia, si accendono le luci del Natale con tanti eventi imperdibili. Un weekend qui come mini vacanza di Natale è quindi una scelta ponderata: via dalle città affollate, ma senza rinunciare alla magia. Tra i tanti eventi e appuntamenti imperdibili c’è sicuramente la pista di pattinaggio sul ghiaccio, i mercatini nelle caratteristiche casette in legno, la Casa di Babbo Natale che pronto a ricevere le letterine dei bambini e soprattutto una ruota panoramica di ben 30 metri.

La novità della ruota panoramica

Proprio questa è la novità più interessante di questo Natale 2021 a Rivoli: 30 metri di ruota panoramica che vi porteranno ad osservare la città e il villaggio di Babbo Natale da una prospettiva completamente nuova!

Gli organizzatori: “Gioia e sicurezza per Natale a Rivoli”

L’evento, organizzato da TurismOvest, con il contributo della Città di Rivoli, il patrocinio del Comune di Buttigliera Alta, della Città di Torino, della Città Metropolitana di Torino, del Consiglio Regionale del Piemonte, della Regione Piemonte e della Camera di Commercio di Torino, è come un bellissimo messaggio di speranza e di positività.

“Faremo tutto nella massima sicurezza – assicurano gli organizzatori – Vogliamo garantire un divertimento sereno per tutti oltre che dare la possibilità ai turisti di scoprire Rivoli, il centro storico e le meraviglie della città”.