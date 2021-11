Laghi del Piemonte: la passeggiata da sogno ai Laghi di Avigliana

Una splendida idea per una gita di una giornata in Piemonte, fuori dai grandi centri urbani: i Laghi di Avigliana

Il Piemonte non è solo Torino, anche se ci sono ottimi motivi per andarci, o le rinomate Langhe. La regione offre splendide cittadine, ma soprattutto una natura rigogliosa. Posti dove scappare anche per una sola giornata dalla confusione della metropoli per rifugiarsi in un posto da sogno.

La proposta è quella di una passeggiata lontani dal rumore del traffico, dai negozi affollati e dalla confusione cittadina. Ci state? Allora avete proprio bisogno di una gita ai Laghi di Avigliana, uno dei posti più incantevoli del Piemonte (e dell’intero Nord Italia).

I Laghi di Avigliana: perché andarci

Situati nell’incantevole Val di Susa, i Laghi di Avigliana sono noti principalmente per la leggenda che li caratterizza, e che viene tramandata ormai da secoli. Ma i Laghi di Avigliana sono anche uno splendido posto a due passi da Torino dove trascorrere una splendida giornata, in qualsiasi weekend. I due Laghi, il Lago Grande e il Lago Piccolo, sono in realtà praticamente attaccati, ma separati tra loro da un sottile istmo.

Giudicato nel 2016 come il terzo lago più pulito d’Italia da Legambiente e Touring Club, il Lago Grande di Avigliana, detto un tempo Lago della Madonna, è negli ultimi anni tornato balneabile, e sulle sue rive si può addirittura pescare. Lungo la sponda settentrionale è stata posta una passerella galleggiante a uso turistico. Da non perdere qui è il Santuario della Madonna dei Laghi.

Il Lago Piccolo, detto anche Lago di Trana o Lago di San Bartolomeo, sversa parte delle sue acque nel Lago Grande tramite un canale che taglia a metà l’istmo. Non è balneabile e sulle sue rive c’è una natura particolarmente florida. Il Lago Piccolo costituisce anche un’importante oasi naturalistica.

Cosa fare ai Laghi di Avigliana

Non solo passeggiate a piedi, ma anche in bicicletta o a cavallo. Se portate con voi in macchina o con i mezzi la vostra bici, infatti, il giro intorno ai laghi può essere un bellissimo percorso di circa 8 km, poco impegnativo ma molto suggestivo.

In alternativa, potete optare per un pomeriggio a cavallo, prenotando un’esperienza della durata di un’ora al prezzo di 25 euro a testa. Che siate già esperti o che sia la prima volta che vi approcciate a un’esperienza di questo tipo, non avete di che preoccuparvi: sarete guidati in ogni momento e vi verrà spiegata ogni cosa in modo da vivere la passeggiata nella zona dei laghi in sicurezza e senza nessun tipo di ansia. Infine, acquistando la licenza di pesca, potete trascorrere il pomeriggio a pescare, rilassandovi in questo posto lontano dalla confusione.

Se decidete di trascorrere la Giornata ai Laghi di Avigliana, il consiglio è di pranzare in uno dei localini vicino alle rive dei Laghi, dove potrete godere della splendida vista sulle acque dominate dal castello di Avigliana, distrutto nel 1691 dopo che era stato abbandonato nel 1418. Il castello è a cielo aperto e sempre visitabile, perciò nel pomeriggio potete optare per una visita in questo luogo. Se poi siete appassionati di storia, potete prendere contatti con l’Ufficio Turismo di Avigliana e prenotare una visita guidata.

Come raggiungere i Laghi

Il modo più comodo per arrivare ai Laghi di Avigliana è indubbiamente l’automobile, che permette di ridurre i tempi di percorrenza e di avvicinarsi il più possibile al luogo di interesse. In alternativa, si può prendere un treno da Torino (ce n’è uno ogni ora) a circa 3 euro. Ci mette circa mezz’ora, ma bisogna considerare una passeggiata di un’altra mezz’ora a piedi attraverso il paesino e il bosco per arrivare fino al Parco Naturale, istituito nel 1980, al cui interno si trovano i Laghi.

Alla sola vista di questi due splendidi specchi d’acqua resterete a bocca aperta, travolti da tanta bellezza tutta insieme. Se siete fortunati e capitate in una giornata di sole, sullo sfondo potrete godere addirittura della vista della Sacra di San Michele, un complesso architettonico situato sulla vetta del monte Pirchiriano. Che veniate da Torino o che capitiate in Piemonte solo per qualche giorno, non perdetevi l’occasione di visitare questa zona, relativamente sconosciuta ma di una bellezza rara.