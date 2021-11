Green pass rafforzato: tutte le regole su spostamenti e viaggi. Cosa bisogna sapere sul nuoco Super Green pass

L’annunciato Green pass rafforzato o Super Green pass alla fine è arrivato. Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri all’unanimità il decreto legge che introduce nuove regole e restrizioni per il contrasto alla pandemia.

A causa dell’aumento dei contagi, fortunatamente non con numeri drammatici come in altri Paesi europei, si è redo necessario un giro di vite per contenere l’epidemia. Giro di vite che riguarderà soprattutto i non vaccinati, a maggiore rischio di infezione oltre che di contrarre le forme più gravi di Covid. A costoro sarà precluso l’uso del Green pass in diverse circostanze e luoghi, per i quali serviranno la vaccinazione o la guarigione dal Covid. Da qui il nome di Super Green pass.

Qui ci occupiamo nello specifico di tutte le regole del nuovo Green pass relativamente a spostamenti e viaggi, visto le grandi novità per gli alberghi e i mezzi di trasporto pubblico locale. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Green pass rafforzato: tutte le regole su spostamenti e viaggi

Con il nuovo Super Green pass chi non è vaccinato subirà forti limitazioni alla vita sociale, visto che non potrà più accedere ai locali pubblici, della ristorazione, della cultura e dell’intrattenimento, né alle strutture sportive e nemmeno agli eventi pubblici. Sono le nuove regole sul Green pass cosiddetto rafforzato introdotte con l’ultimo decreto del governo e che si applicheranno dal 6 dicembre al 15 gennaio 2022.

Per evitare equivoci, va precisato che dal 6 dicembre saranno in vigore due tipi di Green pass: uno ordinario, che è quello che è stato applicato finora e che sarà ancora valido per andare al lavoro e usufruire di servizi essenziali (per i quali è richiesto il certificato verde) e uno rafforzato per soli vaccinati e guariti, per accedere a tutta una serie di luoghi ed eventi.

Viene, inoltre, accorciata la durata della validità del Green pass che passa da 12 a 9 mesi. Vediamo schematicamente l’applicazione delle nuove regole.

Le regole sul nuovo Green pass rafforzato si applicheranno nelle zone bianca, gialla e arancione. Mentre nella zona rossa varranno restrizioni e chiusure per tutti.

Trasporti

La grande novità di cui si discuteva già la scorsa estate, ma che non era stata applicata finora, riguarda l’estensione del Green pass a tutti i mezzi di trasporto pubblico, anche locale. Dallo scorso settembre, invece, il certificato verde ere richiesto solo su aerei, navi, traghetti (tranne quelli tra la Calabria e Messina) e treni a lunga percorrenza come Alta velocità, Intercity e Intercity notte, ma non gli interregionali.

Nel comunicato stampa pubblicato sul sito web del Governo(in attesa del testo definitivo del decreto ) si legge dell’estensione del Green pass ai servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale e ai servizi di trasporto pubblico locale, dunque anche autobus e metropolitane. Si deve ancora capire, tuttavia, come saranno effettuati i controlli.