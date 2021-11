Black Friday Ryanair: paghi un volo e ne prendi due, l’offerta da non perdere. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Ryanair parte in grande con le sue offerte per il Black Friday, lanciandole già dalla sera di giovedì 25 novembre. Un giorno prima. È il Black Friday in anticipo della compagnia low cost, che ci ha da tempo abituato a promozioni aggressive.

Per il cosiddetto venerdì nero, che negli Stati Uniti si tiene il giorno dopo il Giorno del Ringraziamento (Thanksgiving Day), Ryanair propone la sua offerta di due voli al prezzo di uno: ne paghi uno e la compagnia aerea te ne offre un altro gratis. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Leggi anche –> Ryanair, sconti sui voli per tornare a casa per Natale

Black Friday Ryanair: paghi un volo e ne prendi due, l’offerta da non perdere

C’è tempo fino alle 23.59 di venerdì 26 novembre per acquistare l’offerta per il Black Friday di Ryanair che propone due voli al prezzo di uno. “Acquista un volo, ne avrai un altro gratis” è il nome della promozione già proposta dalla compagnia aerea low cost in altre occasioni.

In omaggio viene offerto non un altro volo per la stessa persona, su una nuova tratta o sulla stessa per un altro periodo. Più correttamente viene offerto gratis un secondo biglietto sullo stesso volo.

Infatti, l’offerta è valida per il viaggio di due persone. Dunque, quando volano in due sullo stesso aereo e alla stessa tariffa. Un viaggiatore acquista un biglietto e ne riceve un secondo gratuito. L’offerta è valida per un biglietto acquistato in tariffa Value per viaggiare dal 1° dicembre al 18 febbraio 2022, ma non sono inclusi i viaggi nel periodo natalizio, dal 16 dicembre al 6 gennaio 2022.

L’offerta non è valida sui voli nazionali. Dunque è solo per voli all’estero.

La prenotazione va effettuata entro la mezzanotte del 26 novembre 2021 per più di un passeggero. All’offerta si applicano i termini e le condizioni di Ryanair, è soggetta a disponibilità e si applica solo su tariffe Value e su rotte selezionate. Inoltre, non è cumulabile con altre offerte speciali, sconti o promozioni.

In caso di modifiche alle prenotazioni dei voli, acquistati con la promozione “Acquista un volo, ne avrai un altro gratis”, queste saranno soggette alla tariffa standard di modifica del volo descritta nella Tabella delle Tariffe di Ryanair.

Per ulteriori informazioni sulla promozione per il Black Friday di Ryanair: www.ryanair.com/it/it/lp/bogof

I voli in offerta da Ryanair

Tra le offerte disponibili con la promozione “Acquista un volo, ne avrai un altro gratis“, segnaliamo i voli di Ryanair in partenza dagli aeroporti italiani, a prezzi già scontati, ai quali se ne può aggiungere un altro gratis se si prenota per due persone.

Dall’aeroporto di Milano Bergamo partono i seguenti voli scontati: uno a 8,99 euro per Londra (Stansted), tre voli a 9,49 euro per Sofia, Timisoara e Vienna. Poi i voli da 11,49 euro per Katovice, Oradea e Suceava. Un volo da 11,99 euro per Danzica. Quindi i voli da 12,99 euro per Banja Luka, Bratislava e Budapest. Altri voli da 13,49 euro per Bordeaux, Bruxelles (Charleroi), Düsseldorf (Weeze), Lussemburgo, Marsiglia, Nis e Zagabria. Altri voli a voli a 13,99 euro per Bucarest (Otopeni) e Liverpool. Infine, i voli da 14,74 euro per Colonia, Eindhoven e Pargi (Beauvais).

In offerta da Milano Malpensa due voli a 8,99 euro per Londra (Stansted) e Vienna. Quindi i voli a 12,99 euro diretti a Bruxelles (Zaventem) e Sibiu. Due voli da 16,99 euro per Berlino Brandeburgo e Malaga. I voli a 17,74 euro per Malta e Manchester. Infine, i voli da 18,49 euro per Barcellona El Prat e Porto, quelli a 18,79 euro per Bucarest (Otopeni) e Madrid.

Dall’aeroporto di Roma Ciampino segnaliamo il volo da 11,49 euro per Suceava, quelli da 13,99 euro per Marsiglia e da 15,49 euro per Varsavia (Modlin). Poi i voli a 16,99 euro per Bucarest (Otopeni) e Salonicco. Un volo da 17,74 euro per Bratislava e uno a 18,74 euro per Bruxelles (Charleroi). Poi un volo da 18,79 euro per Budapest e uno da 18,99 euro per Londra (Stansted).

I voli in offerta da Bologna sono: a 11,49 euro per Oradea, a 11,99 euro per Marsiglia e Vienna. Un volo a 12,99 euro per Sibiu e due a 13,49 euro per Bratislava e Katowice. Un volo da 13,99 euro per Parigi (Beauvais) e quelli da 14,74 euro per Breslavia e Bruxelles (Charleroi).

Da Napoli sono in offerta i voli a 9,49 euro per Vienna e a 16,99 euro per Tolosa. Poi i voli a 18,49 euro per Leopoli, Parigi (Beauvais) e Sofia. Un volo a 18,99 euro per Londra (Stansted) e uno a 19,49 euro per Malta.

Dall’aeroporto di Venezia Treviso parte un volo da 12,99 euro per Sibiu. Quindi i voli da 13,99 euro per Berlino Brandeburgo, Bruxelles (Charleroi) e Parigi (Beauvais). I voli da 14,19 euro per Bucarest (Otopeni) e Colonia.

Leggi anche –> Ryanair apre una nuova base in Italia con nuovi collegamenti