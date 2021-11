Arriva il Super Green Pass anche per gli alberghi, cosa cambia a dicembre. Tutto quello che bisogna sapere.

È in dirittura d’arrivo il tanto annunciato Super Gren Pass solo per vaccinati e guariti, come è già in vigore in Austria e Germania, per contenere la diffusione dei contagi. il nuovo certificato verde, che questa volta è un vero e proprio passaporto vaccinale, sarà indispensabile per accedere ai luoghi della socialità e dello svago (ristoranti, cinema, palestre, stadi). Mentre sul posto di lavoro sarà ancora valido il Green pass con tampone.

Si prevede anche un’estensione dei casi in cui il documento sarà obbligatorio: anche negli alberghi (come in Austria) e a bordo dei treni (finora solo su quelli a lunga percorrenza come alta velocità e intercity). Cambiano, dunque, anche le regole per viaggiare.

Il Consiglio dei Ministri è in riunione per l’approvazione del decreto legge con le nuove regole, ma gran parte delle misure sono state già decise nella cabina di regia governativa e anticipate alla stampa. Scopriamo quali sono.

Arriva il Super Green Pass anche per gli alberghi, cosa cambia a dicembre

Sta per essere approvato dal governo il decreto legge sul nuovo Super Green Pass per soli vaccinati e guariti, obbligatorio nei luoghi della socialità, e contenente nuove restrizioni per rallentare i contagi di Covid in salita ed evitare di compromettere il commercio e il turismo a Natale.

Il nuovo provvedimento dovrebbe entrare in vigore a breve, già dal prossimo 6 dicembre. Giusto in tempo per il Ponte dell’Immacolata.

Il nuovo Green Pass segue il modello di quelli in vigore in Austria e in Germania. Solo vaccinati e guariti con il certificato verde potranno andare al ristorante, al cinema, in teatro, al museo, allo stadio, partecipare a eventi pubblici, andare in palestra e in piscina. Il Green pass con il tampone sarà valido solo per andare al lavoro e per accedere ai servizi essenziali.

Il governo, infatti, prevede di estendere l’obbligatorietà del certificato verde anche a situazioni in cui non è stato applicato finora: in albergo e a bordo dei treni. Non sarà richiesto, invece, sul trasporto pubblico urbano: autobus, tram e metropolitane.

In genere il Green pass sarà richiesto anche ai turisti. Tutte queste regole sul certificato verde si applicano già in zona bianca.

In discussione anche l’obbligo di mascherine all’aperto. Forse sarà mantenuto solo in caso di assembramenti ed eventi all’aperto. Secondo gli ultimi aggiornamenti, l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto resterà in vigore solo nella zone gialla. Com’è stato finora.

Nuovi obblighi vaccinali

Come anticipato, viene esteso anche l’obbligo vaccinale. Per i sanitari (medici, infermieri, personale Rsa) diventa obbligatoria anche la terza dose del vaccino. Vengono, poi, estese le categorie per le quali il vaccino diventerà obbligatorio.

Dal prossimo 15 dicembre il vaccino sarà obbligatorio per gli insegnanti e tutto il personale del settore dell’istruzione, per i militari e per le forze dell’ordine.

Queste previsioni devono essere confermate dal Consiglio dei Ministri ma sono in larga parte sicure. In ogni caso vi aggiorneremo su novità e cambiamenti.

