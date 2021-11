By

Mercatini di Natale nelle Marche 2021: i più belli da visitare. Ecco dove andare nel periodo natalizio.

Ci siamo, con al fine di novembre inizia la prima domenica di Avvento, il periodo di preparazione al Natale cristiano, che coincide anche con l’apertura dei mercatini Natalizi in tutta Europa e anche in Italia. Negli ultimi decenni, infatti, questa antica tradizione nata in Germania e poi estesa al centro Europa, soprattutto ai Paesi di lingua tedesca, si è affermata anche da noi.

Non solo i mercatini del Trentino Alto Adige, più affine alle tradizioni austriache e tedesche, ma anche quelli allestiti nelle altre regioni d’Italia sono diventati sempre più popolari. Un po’ imitando le casette di legno della Germania e un po’ riscoprendo e valorizzando le tradizioni locali. Insomma, visitare un mercatino di Natale, a qualunque latitudine, è sempre un’esperienza emozionante. Qui vi portiamo alla scoperta di quelli da vedere nelle Marche. Ecco dove andare.

Mercatini di Natale nelle Marche 2021: i più belli da visitare

Le Marche sono una regione affascinante e piena di sorprese. Terra di dolci colline, borghi storici, città d’arte, di mare e di montagna. Tutta da visitare per le sue bellezze naturali e artistiche. Il fascino delle Marche, poi, cresce a Natale, con i suoi centri storici illuminati, i presepi artistici e naturalmente i mercatini di Natale.

Qui vi proponiamo una selezione dei mercatini più belli, originali e imperdibili, da visitare nel periodo prenatalizio, durante il Ponte dell’Immacolata e naturalmente durante le festività.

Candele a Candelara



Candelara è un caratteristico borgo collinare, frazione del comune di Pesaro. Qui ogni anno, tra fine novembre e metà dicembre, viene allestito un incantevole mercatino natalizio con casette in legno e bancarelle allestite lungo le vie del borgo, stand gastronomici, spettacoli e animazioni per bambini con la casa di Babbo Natale, animali da cortile da poter accarezzare, musica dal vivo e artisti di strada. La caratteristica più suggestiva di Candelara, tuttavia, e che è la specialità di questo mercatino è lo spegnimento programmato dell’illuminazione elettrica, per lasciare il borgo alla luce delle candele. Questo avviene in due momenti del pomeriggio, alle 17.30 e alle 18.30.

Il mercatino ed evento di Candele a Candelara attira ogni anno visitatori da tutta Italia. Quest’anno si svolgerà nei giorni 27 e 28 novembre; 4, 5, 8, 11 e 12 dicembre 2021, dalle ore 10.00 alle 20.00. Ingresso 4 euro, con obbligo di Green pass.

Pesaro nel cuore

A pochi chilometri da Candelara, nello stesso comune, nel centro storico di Pesaro viene allestito un vero e proprio villaggio Natalizio con le casette dal tetto rosso del mercatino, il grande albero di Natale illuminato da 80.000 luci led, le proiezioni in video-mapping sui palazzi storici, la musica diffusa e una pista di pattinaggio a forma di cuore. Questo allestimento è nella centrale piazza del Popolo ma altre bancarelle si snodano per le vie limitrofe. La piazza è animata anche da spettacoli, concerti e animazioni per bambini.

Il mercatino di Pesaro apre sabato 27 novembre e si concluderà il 9 gennaio 2022. Orario: tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00. Chiuso il 25 dicembre, il 1° gennaio dalle 15.00 alle 20.00.

Castello di Frontone

Tra i mercatini di Natale 2021, un altro da visitare, sempre nella provincia di Pesaro e Urbino, è quello che viene allestito nel borgo castello di Frontone. In questo suggestivo borgo di pietra arrampicato su una rupe, dalla quale si ammira una vista stupenda sulla vallata sottostante e sulle montagne circostanti, il mercatino natalizio si svolge al coperto, all’interno del castello. Qui si possono acquistare oggetti di artigianato e soprattutto tanti prodotti tipici della gastronomia locale. Sono in programma animazioni, giochi e laboratori per bambini, che potranno incontrare e fare foto con Babbo Natale, oltre a consegnargli la letterina. La manifestazione si chiama “Nel Castello di Babbo Natale“.

l mercatino di Frontone apre nei giorni: 28 novembre, 5-8-12 dicembre, dalle 11.00 alle 19.00. Ingresso: 4 euro adulti, 2 euro bambini a ragazzi da 9 a 14 anni, gratuito sotto 8 anni.

Mombaroccio

Un altro mercatino di Natale delle Marche da visitare nella provincia di Pesaro è quello di Mombaroccio, grazioso borgo rinascimentale sulle colline dell’entroterra di Fano. Il mercatino è allestito nella centrale piazza Barocci, con prodotti dell’artigianato artistico insieme agli stand gastronomici che propongono specialità gastronomiche locali. Viene proposto anche un ricco programma di eventi con spettacoli, concerti, mostre d’arte, animazioni e tanto intrattenimento per i bambini, con la Casa di Babbo Natale e il laboratorio del Pifferaio Magico. Nei giorni del mercatino nel centro di Mombaroccio scende una nevicata artificiale, la “Magica Nevicata”, alle 1630, 17-30 e 19.00. L’evento si intitola “Natale a Mombaroccio”.

Il mercatino di Natale a Mombaroccio apre nei giorni: 27-28 novembre, 4-5-8-11-12 dicembre, dalle 10.00 alle 20.00. Biglietto di ingresso 2,50, ingresso gratuito per bambini fino a 12 anni e persone con disabilità. Green pass obbligatorio.

Tutte le iniziative in programma per il periodo natalizio nella Provincia di Pesaro Urbino, tra mercatini e spettacoli, le trovate alla pagina il Natale che non ti aspetti.

Vi aggiorneremo sugli altri mercatini di Natale nelle Marche appena saranno confermate le date di apertura.