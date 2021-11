Emergenza sull’isola di Vulcano: evacuata parte della popolazione, niente turisti ammessi. Cosa sta succedendo.

Continua l’attività gassosa sull’isola di Vulcano, nell’arcipelago delle Isole Eolie. L’allerta era diventata gialla un mese fa a ottobre, con il divieto di escursioni sul cratere. La situazione delle fumarole è stata costantemente monitorata dall’INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

L’attività vulcanica con l’emissione di gas tossici è aumentata, tanto da costringere le autorità ad evacuare parte della popolazione e a vietare l’accesso ai turisti sull’isola. Ecco cosa sta succedendo a Vulcano.

L’isola di Vulcano, nell’arcipelago delle Eolie, non cessa l’emissione di gas tossici legati all’attività vulcanica, senza lava, cominciata da circa due mesi. L’anidride carbonica e l’anidride solforosa stanno diventando un pericolo per la popolazione che abita in prossimità del Gran Cratere. Così è stata necessaria una evacuazione parziale, che vale solo per una parte della popolazione e per ora solo nelle ore notturne, dalle 23.00 alle 6.00.

Inoltre, sempre per ragioni di sicurezza, potranno arrivare sull’isola solo residenti e pendolari. Mentre è stato chiuso l’accesso ai turisti. Così stabilisce l’ordinanza del sindaco di Lipari, comune nella cui amministrazione è compresa anche l’isola di Vulcano.