Ponte dell’Immacolata in agriturismo: le offerte da non perdere. Tutte le informazioni utili.

Ci stiamo avvicinando al Natale e soprattutto alla prima festa del mese di dicembre, il Ponte dell’Immacolata, che quest’anno sarà un mercoledì. I milanesi saranno i più fortunati, perché con la festa di Sant’Ambrogio il 7 dicembre avranno un bel ponte da agganciare al weekend. Sarà l’occasione per fare un bel viaggio.

Anche i fortunati che potranno agganciare un paio di giorni di ferie tra il precedente weekend o il successivo. Sarà l’occasione per visitare tanti mercatini di Natale, molti avranno già aperto e altri apriranno proprio in quei giorni, per visitare le città illuminate e addobbate e partecipare ai festival natalizi e delle luci. Oppure si può scegliere per una mini vacanza di totale relax, lontano da tutto e da tutti. L’agriturismo, in questo caso, è la soluzione ideale.

Qui vi segnaliamo le occasioni migliori per trascorrere il Ponte dell’Immacolata in agriturismo. Ecco dove andare: le offerte.

Se per il Ponte dell’Immacolata dell’8 dicembre chi cerca pace e tranquillità e vuole stare lontano dalla folla – scelta saggia in questo periodo – può scegliere di trascorrere alcuni giorni di riposo in un bell’agriturismo nelle campagne italiane oppure sotto a una montagna innevata o ancora affacciato sul romantico mare d’inverno.

Le offerte con pacchetti specifici, promozioni su misura e sconti sui soggiorni non mancano. Qui vi segnaliamo quelle da non perdere, tratte dal portale Agriturismo.it. Ecco le occasioni migliori per un Ponte dell’Immacolata all’agriturismo.

Santa Maria delle Vigne, Val D’Orcia, Radicofani (Siena)- Toscana

Agriturismo Podere Pietreta

Offerta: 3 notti con ingresso terme in omaggio, fino al 20 dicembre. L’ingresso è per le Terme di Fonteverde, San Casciano Bagni.

L’agriturismo è ospitato in un casale in pietra del ‘700 restaurato, situato nel cuore della Val D’Orcia. In una posizione ideale per escursioni di breve raggio. Numerosi stabilimenti termali si trovano nelle vicinanze: le Terme di San Casciano, le piscine di Sarteano, i Bagni San Filippo, i complessi idrotermali di Chianciano ecc.

Prezzo: 90 euro a notte per 2 ospiti.

Vocabolo Cerreto Alto, San Venanzo (Terni) – Umbria

Agriturismo Santa Maria

Offerta: Meravigliosa Umbria 2021.

Ponte da 3 notti in poi: 65 euro a persona/a notte in HB – mezza pensione. Bevande escluse (bambini 3-12 anni SCONTO del 50%)

Ponte 2 notti: 70 euro a persona/a notte in HB – mezza pensione. Bevande escluse (bambini 3-12 anni SCONTO del 50%)

L’agriturismo Santa Maria è in un casale del XVII secolo, costruito intorno ad una torre del 1200. Si trova a pochi Km da Perugia, Todi, Orvieto e Assisi. Luogo ideale per coppie o per famiglie con bambini, è immerso nell’atmosfera silenziosa e incontaminata dei boschi di querce ed uliveti, alle pendici del Monte Peglia, tipici del paesaggio dell’alta collina Umbra.

Prezzo: 80 euro a notte per 2 ospiti.

Castagnole delle Lanze (Asti)- Piemonte

Agriturismo Dimora Cortese

Questo agriturismo è ospitato in un’antica dimora padronale dell’800 ristrutturata. Si trova a circa 20 km da Alba, terra del tartufo bianco, e a circa 30 minuti d’auto dalle cantine storiche di Canelli, a metà strada tra Langhe e Monferrato. Dispone di camere appartamenti. Tutti gli alloggi hanno letto matrimoniale, bagno con doccia o vasca, riscaldamento autonomo, aria condizionata, phon, sistema automatizzato di controllo degli accessi, connessione Wi-Fi gratis, TV Led 32″, possibilità di aggiunta di un terzo letto. Ogni mattina viene servita una colazione a buffet con prodotti dolci fatti in casa, tra cui torte, marmellate e pane.

Prezzo: 100 euro a notte per 2 ospiti.

Vocabolo Monticelli, Castiglione della Valle, Marsciano (Perugia) – Umbria

Agriturismo Castello Monticelli

Offerta: Sotto le stelle di Natale.

L’offerta è per 3 pernottamenti e include: Cocktail di benvenuto all’arrivo e alla vigilia di Natale e la prima colazione; visita storica di Castello Monticelli e della cappella affrescata; uso del Centro Relax con sauna e bagno turco (con supplemento).

Pernottamento con prima colazione a partire da 80 euro a persona a notte:

– Affitto appartamenti per 4 persone a partire da 700 euro per 3 notti

– Affitto appartamenti per 4 persone a partire da 1.200 euro per 6 notti

Cena della vigilia di Natale a partire da Eur 35 (bevande escluse)

Il pranzo di Natale a partire a partire da Eur 35 (bevande escluse)

Altre cene e pranzi a partire da Eur 25 (bevande escluse)

Il Castello Monticelli è dimora, tutelata dal Ministero dei Beni culturali per la sua valenza storica. Grazie a un sapiente restauro, mantiene intatte le sue caratteristiche originarie e vanta quattro torri inserite all’interno di un borgo di rara bellezza. Le camere/suite e gli appartamenti hanno pavimenti in cotto e soffitti con travi in legno. Alcune hanno un giardino privato.

Il ristorante offre piatti tipici della tradizione umbra e italiana, serviti nelle sale medievali, dove la mattina si può gustare la prima colazione con prodotti locali.

