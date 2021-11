Natale 2021: il giardino incantato alla Casina Vanvitelliana.

By

Tra le luci natalizie più belle e suggestive da vedere in Campania, ci sono quelle della Casina Vanvitelliana, un luogo magico che si accende per questo Natale 2021.

Le luci natalizie a Napoli non arrivano solo nel centro storico e nelle strade più conosciute dai turisti, ma anche in luoghi fantastici verso le zone di Pozzuoli e Bacoli. Infatti, tra le luci più belle del Natale 2021 in Campania ci sono quelle accese alla Casina Vanvitelliana, un luogo magico.

Queste sono chiamate Luci d’Artista e Giardini Incantati al Parco Borbonico del Fusaro, un parco naturale bellissimo che non molti conoscono ma che è imperdibile.

Natale 2021, le luci natalizie alla Casina Vanvitelliana

Il comune di Bacoli, piccola località balneare vicino Napoli, si è già trasformato in un fantastico borgo natalizio.

Quest’anno, le luci alla Casina Vanvitelliana e nel Parco Borbonico del Fusaro hanno un messaggio preciso, soprattutto perché è dal 2019 che non venivano accese: una speranza per tutti, per tornare a credere in un futuro più normale dopo la pandemia di Covid-19.

La cerimonia di accensione c’è stata sabato 6 novembre 2021, alla presenza di tantissimi bambini, famiglie e abitanti del luogo, il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione insieme ai medici e infermieri che lavorano nel centro vaccinale, allestito proprio nella Casina Vanvitelliana.

Una cerimonia meravigliosa, che ha portato all’accensione delle luci di Natale 2021, il cui riflesso illuminava le acque del lago Fusaro, che incornicia questa splendida location. Un passo verso la normalità, come ha affermato il sindaco Della Ragione:

“Attendavamo questo giorno da due anni. Oggi, insieme, facciamo un altro piccolo passo verso la normalità. Oggi, insieme, facciamo un altro piccolo passo per liberare Bacoli da quanto di negativo la stava mortificando. Da lungo tempo. Insieme, per amore della nostra città. Un passo alla volta”

Il Parco Vanvitelliano del Fusaro, suggestivo e affascinante

Le luci di Natale 2021 a Bacoli sono state realizzate, principalmente, nel Parco Vanvitelliano del Fusaro, un posto bellissimo da non perdere.

Qui, vicino ai Campi Flegrei, si trova questo parco, un piccolo paradiso sul lago Fusaro, uno dei siti di caccia prediletti da Ferdinando IV di Borbone. Qui, i visitatori possono perdersi in viottoli e sentieri, per poi trovarsi di fronte lo spettacolo mozzafiato del Lago e della Casina Vanvitelliana.

L’intero Parco Vanvitelliano è gestito da un’associazione di volontari, che lo tengono in ordine e pulito, in accordo con l’amministrazione comunale. Questo è davvero un gioiello, dove poter trascorrere giornate spensierate, in un ambiente naturale e storico allo stesso tempo.

La Casina Vanvitelliana, poi, è un edificio molto particolare, che sembra quasi galleggiare sul lago. Completato nel 1782, il casino di caccia sembra quasi una pagoda: sorge su un isolotto che anticamente ospitava un vecchio edificio adibito a deposito per l’attrezzatura da pesca. La Casina è collegata alla terraferma da un pontile in legno, che in queste settimane è illuminato dalle luci natalizie.

La Casina Vanvitelliana è così particolare che è stata anche utilizzata come set cinematografico, per film e serie tv, oltre che come pittoresco luogo di numerosi matrimoni.

