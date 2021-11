Mercatini di Natale low cost: dove andare in Italia spendendo poco. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Si sta per aprire la stagione dei mercatini natalizi in Italia, con le loro bancarelle colorate e illuminate a festa, le candele profumate, gli addobbi per la casa, i giocattoli, le idee regalo e tante leccornie da gustare. Vengono inaugurati solitamente nel weekend della prima domenica di Avvento, che quest’anno è il 28 novembre. In Italia si prolungano fino alla festa dell’Epifania del 6 gennaio.

Lo scorso anno tutti i mercatini erano stati annullati a causa della pandemia. Quest’anno il loro allestimento è stato regolarmente programmato, nell’osservanza di tutte le regole anti-Covid. I contagi sono in rialzo in Italia ma la situazione è sotto controllo e i mercatini si svolgeranno regolarmente, con l’obbligo del Green pass. Occorrerà fare attenzione alle zone di maggior rischio, al momento, comunque, è tutto confermato.

Qui in particolare vogliamo segnalarvi i mercatini di Natale low cost in Italia, dove andare spendendo poco. Occasioni imperdibili per acquistare regali, decorazioni per la casa e specialità gastronomiche a prezzi economici. Ecco dove andare.

Mercatini di Natale low cost: dove andare in Italia spendendo poco

Tanti e tutti bellissimi sono i mercatini di Natale in Italia, vere meraviglie che trasformano i centri storici delle città e dei borghi in luoghi fiabeschi. Dalle tipiche casette in legno alle bancarelle, fino ai villaggi natalizi con giochi e animazioni per bambini, le giostre e la pista di pattinaggio su ghiaccio, i mercatini sono i luoghi che tutti vogliono visitare almeno una volta.

Nella sognante atmosfera natalizia, tra luci colorate, canti, spettacoli e profumo di vin brulè, passeggiare tra gli stand è un’esperienza indimenticabile. Ai mercatini trovate una vasta offerta di prodotti artigianali di qualità, tra oggetti per la casa, dalle decorazioni natalizie, e non solo, alla biancheria e all’arredamento e design, l’abbigliamento invernale, le tante idee regalo, anche per piccoli pensieri, fino alla vasta scelta di golosità gastronomiche e naturalmente tanti giochi per bambini.

Fare spesa al mercatino, però, essere anche piuttosto costoso. Qui vi proponiamo alcuni mercatini di Natale low cost in Italia, bellissimi e convenienti per i vostri acquisti natalizi.

Rovereto

Tra i mercatini di Natale low cost in Italia, uno al top è quello di Rovereto. Nella bella, colta ed elegante città del Trentino si allestisce uno dei mercatini di montagna più caratteristici, più conveniente di quelli delle altre località del Trentino Alto Adige. La città di Rovereto, inoltre, è facilmente raggiungibile in treno e si trovano molte proposte di soggiorni low cost.

Il mercatino natalizio di Rovereto si svolge per le vie dell’antico centro storico, tra bastioni medievali e palazzi settecenteschi. In questo scenario pittoresco trovate artigianato artistico di montagna e prodotti tipici, tra cui tanti dolciumi delle feste. Inoltre, espongono al mercatino anche artigiani e artisti di diversi Paesi del mondo (Natale dei Popoli) e si tengono diversi spettacoli, tra cori e musica dal vivo.

Periodo di apertura: da sabato 27 novembre al 6 gennaio 2022, tutti i giorni dalle 10 alle 19, l’area gastronomia chiude alle 20.

Levico Terme

Da non perdere per nulla al mondo il mercatino natalizio di Levico Terme, allestito nel Parco secolare degli Asburgo e che per questo viene chiamato mercatino asburgico. Siamo ancora in Trentino, nella tipica cornice di montagna, sulle rive del Lago di Levico. Questi luoghi sono belli da visitare tutto l’anno ma a Natale acquistano una loro magia, soprattutto con la neve e il lago ghiacciato.

Le casette in legno del mercatino asburgico sembrano tante piccole baite in un bosco da fiaba, circondate da alberi secolari e ancora più belle quando vengono ricoperte dalla neve. Il mercatino di Levico Terme propone oggetti di artigianato locale e soprattutto tante prelibatezze gastronomiche, come la polenta cucinata sul posto dagli esperti polentari della zona. Vengono organizzate anche dimostrazioni pubbliche di creazioni tradizionali artigiane. I più piccoli possono accarezzare gli asinelli della vicina fattoria e incontrare Babbo Natale per consegnargli in persone la loro letterina con i propri desideri. Nel centro di Levico, poi, viene allestito il “Presepe vizin a cà“, insieme a una mostra di oltre cento presepi di artigianato locale e nazionale.

Periodo di apertura: già inaugurato nel weekend del 20-21 novembre, il mercatino sarà aperto nei giorni 26, 27 e 28 novembre; poi dal 3 al 12 dicembre; il fine settimana dal 17 al 19 dicembre, la Viglia di Natale e poi da Santo Stefano tutti i giorni fino al 6 gennaio.

Perugia

Tra i mercatini di Natale low cost dove andare in Italia, segnaliamo quello della città di Perugia, che si svolge nel suo bellissimo centro storico medievale. La particolarità di questo mercatino è che si svolge al coperto, all’interno della Rocca Paolina, il castello della città. Altre bancarelle sono allestite nelle vie attigue e anche nei sotterranei. Un luogo protetto al maltempo e allo stesso tempo misterioso e affascinante. Qui trovate tanti prodotti della squisita gastronomia locale, insieme agli oggetti del pregiato artigianato artistico umbro.

La visita a questo mercatino offre l’occasione anche per visitare questa splendida città.

Periodo di apertura: dal 6 dicembre al 6 gennaio 2022.

Candelara

Non lontano dall’Umbra, nel nord delle Marche, è da visitare il suggestivo mercatino natalizio di Candelara, fazione collinare della città di Pesaro. Nel periodo che va da fine novembre a metà dicembre, nei weekend e nel Ponte dell’Immacolata, “Candele a Candelara“, un vero e proprio evento che insieme al mercatino propone spettacoli, concerti e soprattutto lo spegnimento dell’illumiazione pubblica con il borgo illuminato alla sola luce delle candele. La vera attrazione del mercatino.

Nel grazioso borgo medievale e rinascimentale di Candelara sono allestite le bancarelle del mercatino che vendono candele artigianali, decori natalizi, capi di abbigliamento e oggetti di artigianato, insieme a tante specialità culinarie. Si può anche mangiare negli appositi stand gastronomici.

Periodo di apertura: 27 e 28 novembre; 4, 5, 8, 11 e 12 dicembre 2021.

