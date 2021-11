Giornata Mondiale del Panino Italiano: il cibo che ha conquistato il mondo. Tutto quello che bisogna sapere.

Non solo pasta e pizza, l’Italia si sta affermando nella gastronomia mondiale anche con il panino. Nonostante il sandwich, il pane farcito, non sia una invenzione nostra, solo noi abbiamo saputo reinventarlo, dalle ricette semplici a quelle più gustose, creando un alimento goloso e sfizioso.

Tanto famoso che è stata istituita una Giornata Mondiale del Panino Italiano, che si celebra il 21 novembre., lanciata con l’hashtag #PaninoItalianoDay. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Leggi anche –> I cibi più strani del mondo che si mangiano a Natale

Giornata Mondiale del Panino Italiano: il cibo che ha conquistato il mondo

Classico, ripieno di prosciutto, crudo o cotto, o con la mortadella, con l’aggiunta di mozzarella o altri formaggi, di pomodoro e con una foglia di insalata, ripieno con la porchetta oppure nelle versioni più sofisticate, con salsa di gamberi, gamberetti, salmone, al tartufo e chi più ne ha più ne metta. Il panino all’italiana è diventato un cibo che ha conquistato tutto il mondo. Alla faccia di hamburger, sandwich e tramezzini vari. Non c’è storia.

Il pane fragrante di forno, i salumi e formaggi di qualità, le verdure che danno colore, insaporiscono e rinfrescano. Il panino italiano è diventato un prodotto cult che piace a tutti. Pratico, facile e veloce da preparare e da mangiare, ma molto più sano del classico fast food, e soprattutto economico, il panino italiano è per tutti. E ha conquistato tutti.

Dalle versioni più semplici ma golose a quelle più elaborate e gourmet, il panino all’italiana soddisfa tutti i gusti e tutte le esigenze. Non è un caso che gli sia stata dedicata una giornata mondiale.

Per l’occasione sono stati organizzati tanti eventi in tutta Italia, tra degustazioni, ricette speciali e iniziative online. Il web, infatti, è un’eccezionale strumento di promozione e oltre ai grandi chef anche i semplici appassionati potranno cimentarsi nella loro versione del panino italiano pubblicando poi le foto sui social con l’hashtag #PaninoItalianoDay. Un modo per esprimere la propria creatività e la passione per la cucina ma anche per promuovere il proprio territorio e i suoi prodotti.

Leggi anche –> La città dove si mangia meglio al mondo

Il panino italiano

Le origini del panino italiano vengono fatte risalire all’inizio del ‘900, quando si inizia a distinguere tra sandwich e panini “gravidi”, imbottiti. A quel tempo i sandwich venivano consumati dalle classi sociali più elevate, borghesia e aristocrazia, nei picnic all’aria aperta, durante i viaggi oppure nei buffet o come antipasti.

Il panino vero e proprio, invece, si è affermato come cibo del popolo, preparato con vari ingredienti a seconda delle regioni e città, era il pasto semplice consumato durante la giornata da lavoratori e gente comune. Pensiamo ad esempio al lampredotto.

Da alimento del popolo, economico e veloce da consumare durante la giornata di lavoro, Il panino italiano è diventato un alimento da cucina gourmet grazie alle preparazioni e invenzioni degli chef più famosi che hanno contribuito alla sua diffusione nel mondo.

Leggi anche –> I migliori 50 ristoranti d’Italia: le classifiche, dove si mangia meglio