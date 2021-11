National Geographic: i 25 viaggi da fare nel 2022, uno in Italia. Le mete top da visitare.

La prestigiosa rivista National Geographic nell’edizione internazionale propone una selezione di 25 mete di viaggio bellissime da visitare nel 2022; nel post pandemia, ci si augura. Sono destinazioni di tutto il mondo, divise per categorie, di cui una in Italia. La rivista le definisce “amazing journeys” ovvero viaggi straordinari. Insomma le mete imperdibili per il prossimo anno

Queste mete top per i viaggi nel 2022 sono suddivise in cinque categorie: natura, avventura, sostenibilità, cultura e storia, famiglia. La lista, inoltre, celebra una serie di siti Patrimonio dell’Umanità Unesco, in onore dei 50 anni della Convenzione sul Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale che ricorreranno il prossimo anno. La Convenzione ha come finalità l’identificazione, la protezione e la conservazione del patrimonio mondiale culturale e naturale, considerato di importanza per tutta l’umanità e le future generazioni.

Scopriamo, dunque, quali sono le mete di viaggio imperdibili nel 2022 per il National Geographic e quella italiana.

National Geographic: i 25 viaggi da fare nel 2022, uno in Italia

Come avrete intuito dalla foto sopra, la destinazione di viaggio italiana inclusa nelle mete top da visitare nel 2022, secondo il National Geographic, è Procida. L’isola del Golfo di Napoli è stata inserita nella categoria “storia e cultura“. Una scelta fatta non a caso, visto che Procida è stata scelta come Capitale Italiana della Cultura 2022. Isola dalla bellezza straordinaria, con le case colorate dei pescatori che si specchiano sull’acqua, Procida ha una storia antichissima, ricca di tradizioni. Da visitare, dunque, l’anno prossimo anche per i tanti eventi che si svolgeranno. Con il titolo della sua candidatura a Capitale Italiana della Cultura “La cultura non isola“, che dà il nome al ricco programma di iniziative, Procida ha voluto dare una risposta ai tempi difficili della pandemia.

Ora scopriamo le 25 mete di viaggio, amazing journeys, per il 2022 secondo il National Geographic, suddivise per categorie.

Natura

Lago Baikal , Russia

, Russia Namibia

Victoria , Australia

, Australia Belize

Minnesota del Nord, Usa

Avventura

Arapahoe Basin , Colorado, Usa

, Colorado, Usa Palau , Oceano Pacifico

, Oceano Pacifico La Seine à Vélo , ciclovia lungo la Senna da Parigi al mare della Normandia, Francia

, ciclovia lungo la Senna da Parigi al mare della Normandia, Francia New Brunswick , Canada

, Canada Costa Rica

Sostenibilità

Parco Nazionale Yasuní , Ecuador

, Ecuador Riserva Nazionale Chimanimani , Mozambico

, Mozambico Valle della Ruhr , Germania

, Germania Gola del Columbia , Stati di Oregon e Washington, Usa

, Stati di Oregon e Washington, Usa Łódź, Polonia

Cultura e Storia

Montagna di Jingmai , e antiche piantagioni di tè di Pu’er, Yunnan, Cina

, e antiche piantagioni di tè di Pu’er, Yunnan, Cina Hokkaido , Giappone

, Giappone Isola di Procida , Italia

, Italia Atlanta , Georgia, Usa

, Georgia, Usa Tin Pan Alley (Denmark Street), Londra, Regno Unito

Famiglia

Licia , Turchia

, Turchia Granada , Spagna

, Spagna Eastern Shore del Maryland , Usa

, Usa Fiume Danubio (Germania, Austria, Slovacchia, Ungheria, Croazia, Serbia, Romania, Bulgaria, Moldavia e Ucraina)

(Germania, Austria, Slovacchia, Ungheria, Croazia, Serbia, Romania, Bulgaria, Moldavia e Ucraina) Bonaire, Mar dei Caraibi (Paesi Bassi)

Valeria Bellagamba