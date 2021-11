Free Skipass Dicembre 2021: cos’è e a chi è rivolta l’offerta

La Lombardia ha attivato un’offerta rivolta ai giovani per riavviare le attività turistiche anche in montagna. Si tratta del Free Skipass dicembre 2021: ecco cos’è e come funziona

Quale miglior modo di avvicinare i giovani alla montagna e, intanto, riattivare il turismo? È quello che ha pensato di fare la Regione Lombardia quest’anno tramite il Free Skipass dicembre 2021.

Un’occasione da non perdere per chi vuole andare a sciare e un modo per riportare turisti in montagna. In questo modo infatti, le 112 valli della regione e le 476 piste di discesa saranno di nuovo popolate da giovani sciatori o aspiranti tali: un’occasione da cogliere al volo.

Skipass gratis in Lombardia

“La Regione vuole aiutare tutti a far avvicinare i propri figli a queste meravigliose attività invernali che saranno le grandi protagoniste delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026“. Questa la dichiarazione del sottosegretario allo Sport Antonio Rossi, che con queste parole ha voluto sottolineare le finalità dell’iniziativa rivolta ai più giovani. L’iniziativa non può che riscuotere grande successo, dati i numeri di persone che solitamente affollano le piste nel periodo di dicembre.

A chi è rivolta l’offerta Free Skipass

L’offerta “Free Skipass Dicembre 2021” è rivolta a tutti gli under 16 residenti nella Regione Lombardia e nasce dalla collaborazione tra la Regione e ANEF Ski Lombardia, a cui si aggiunge quella con il Collegio dei Maestri di sci e le Scuole di Sci della Lombardia.

Ma c’è di più: oltre allo Skipass gratuito, la Regione ha deciso anche di offrire ai giovani anche dieci lezioni di sci della durata massima di due ore a un prezzo simbolico di 5 euro l’una.

Quanto dura l’offerta e come fare richiesta

L’offerta è limitata al periodo che va dall’1 al 24 dicembre 2021. Per fare richiesta bisogna registrarsi all’apposito sito inserendo i propri dati, una propria foto in formato digitale e una carta di credito valida (anche se non verrà scalato alcun importo) e richiedere la tessera Skipass Lombardia PayPerUse. In alternativa è possibile stampare il modulo, compilarlo e consegnarlo direttamente in biglietteria con la delega di un adulto.

A questo punto sarà possibile prenotare le lezioni direttamente presso le scuole o gli insegnanti privati, che tramite i dati che gli vengono forniti scaricheranno il voucher dal sito. Al momento della lezione, il cliente dovrà firmare il voucher.

Le regole per andare a sciare in sicurezza

Se siete under 16 e volete approfittare di questa offerta, ma anche se ne siete genitori o tutori, ricordatevi che siamo ancora in emergenza pandemica. Per questo motivo sussistono ancora alcune regole che vanno rispettate perché si possa trascorrere il tempo sugli impianti e sulle piste in totale sicurezza.

Per utilizzare gli impianti di risalita, infatti, sarà necessario esibire il Green Pass, a meno che si abbia un’età inferiore ai 12 anni. Sugli impianti e negli spazi comuni di accesso sarà inoltre d’obbligo la mascherina, e bisognerà evitare gli assembramenti. Per pagare sarà incoraggiato l’utilizzo del POS, e dovrà essere messo a disposizione del gel igienizzante.

Uno degli ostacoli principali per andare a sciare spesso è il prezzo dello skipass e delle lezioni. È conveniente dunque cogliere al volo questa incredibile opportunità per far familiarizzare i più giovani con la montagna tramite le discipline sciistiche senza preoccuparsi del portafogli e godendosi gli incantevoli paesaggi che la Regione Lombardia ha da offrire.