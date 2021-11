Bergamo a Natale 2021 torna a splendere con tanti eventi. Ma soprattutto sta tornando la ruota panoramica.

Bergamo è stata senza dubbio una delle città che ha maggiormente subito gli effetti della pandemia di Coronavirus. Le immagini strazianti dei veicoli militari che portavano via le bare dalla città resteranno per sempre impresse nella nostra mente. Quindi questo Natale 2021 per la città di Bergamo si ricopre di un valore ancora più importante. L’anno scorso infatti, a causa della pandemia, i festeggiamenti sono stati piuttosto sommessi e non si è potuta allestire la famosa ruota panoramica della città. In questo Natale 2021 invece tornano le vecchie tradizioni e finalmente tornerà anche l’installazione della ruota panoramica in Piazza Matteotti.

Torna la ruota panoramica a Bergamo per Natale 2021

Il ritorno della ruota panoramica di Bergamo è un segnale forte e pieno di buone vibrazioni per la città. Fino al 6 di gennaio, questa favolosa installazione di 36 m di altezza, dotata di tante cabine nuove e una illuminazione da record regalerà gioia ai cittadini e ai turisti. Queste sono le caratteristiche della nuova ruota panoramica di Bergamo che in questi giorni è nel pieno della realizzazione: le strade sono state chiuse al traffico proprio per permettere gli operai di installarla in sicurezza e i lavori sono stati ufficialmente iniziati.

Sicurezza e inclusione

Nicola Viscardi, Presidente del Distretto Urbano del Commercio, ha dichiarato che la ruota panoramica di Bergamo sarà quindi completamente nuova e all’avanguardia. Per questo si sta cercando di trovare il metodo corretto per permettere a tutti di fruire della ruota senza creare assembramenti o situazioni pericolose. Si stanno, ovviamente, studiano anche delle promozioni per il costo del biglietto e si sta pensando di regalare l’ingresso alle persone con disabilità.

La ruota panoramica quindi è quasi pronta per regalare a tutti una vista pazzesca sulla città di Bergamo, ma soprattutto per permettere ai cittadini e ai turisti di vivere attimi di spensieratezza, di respirare tuffarsi nell’atmosfera di Natale.