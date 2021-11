Una meta insolita per Natale 2021? Piombino vi stupirà come nessun’altra destinazione in Italia.

La città di Piombino forse non è una delle prime mete che vengono in mente per una vacanza nel periodo natalizio. Ma invece per questo 2021 il Comune ha un pacchetto di iniziative e manifestazioni dedicate proprio a Babbo Natale e ai mercatini. Ci sono infatti tantissimi appuntamenti in città da non perdere e che sono stati realizzati proprio per dare una nuova immagine della città di Piombino, come un piccolo villaggio di Santa Claus. Scopriamo allora insieme tutti gli appuntamenti imperdibili e le attrazioni che ci sono in programma per Natale 2021 a Piombino.

Date e appuntamenti da non perdere per Natale 2021 a Piombino

Da venerdì 26 novembre fino a giovedì 6 gennaio, ad esempio, nelle strade cittadine si potranno visitare mercatini, presepi, ma anche assistere a tante esibizioni e attrazioni dedicate proprio alle Natale. Per esempio proprio nella giornata del 26 in Piazza Gramsci si accenderanno le luminarie cittadine e alle 18:30 sul campetto di Carducci Volta Pacinotti, in via Ferrer, verrà inaugurata la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Un’attrazione che, come sempre, attira grandi e piccini che vogliono divertirsi e trascorrere qualche ora spensierata.

Sempre il 26 di novembre inaugurerà anche il trenino natalizio che, ogni 20 minuti, porterà cittadini e turisti a fare un piccolo giro della della città. Ci saranno anche tantissimi spettacoli di animazione in determinate giornate specifiche di dicembre grazie all’associazione “Prendi l’arte e mettila ovunque”.

Mercatini di Natale 2021 a Piombino

Per gli appassionati dei Mercatini di Natale l’appuntamento è in Piazza Dante dalle 9 alle 18 nella giornata di Martedì 7 dicembre. Nello stesso giorno verrà anche inaugurato l’albero di Natale a Piombino e l’albero a cura dell’associazione Avis. Il calendario di eventi per Natale a Piombino si arricchisce poi anche con l’inaugurazione dei presepi e, venerdì 10 dicembre, alle 21 si svolgerà l’evento intitolato “Aspettando la cometa” organizzato dall’Associazione Astrofili italiani che permetterà di osservare il cielo e di comprenderne i misteri. Il tutto con una connotazione prettamente natalizia parlando proprio della Cometa di Natale!

Insomma, Natale 2021 a Piombino e i relativi eventi sono spettacolari. Quest’anno la città non si è assolutamente risparmiata e anzi, ha tutte le carte in regola per diventare la prossima casa di Babbo Natale!

(AdobeStock)