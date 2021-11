Natale si avvicina e non volete trovarvi all’ultimo a fare dentro e fuori dai negozi affollatissimi per trovare i regali perfetti per i vostri amici? Niente paura, ecco 10 idee regalo perfette per tutti gli amanti dei viaggi

A chi non è successo di ritrovarsi la settimana prima di Natale a vagare per negozi pienissimi di persone nella stessa situazione alla ricerca degli ultimi regali? Ogni anno ci ripromettiamo che l’anno prossimo sarà diverso, che ci organizzeremo durante le settimane se non durante i mesi prima, ma alla fine non cambia mai nulla.

Ecco, se state leggendo questo articolo a novembre, prendete al volo questi nostri 10 suggerimenti di regali da fare ai vostri amici viaggiatori, e acquistateli prima che, in un batter d’occhio, sia già Natale. E se invece manca poco a Natale, ecco le idee regalo giuste che non vi faranno perdere tempo fra le vetrine.

Le idee regalo perfette per ogni viaggiatore

Da accessori utili come un Powerbank o delle cuffiette ad altri più estetici come un planisfero, passando, chiaramente, per voli e soggiorni più o meno vicini a casa. Le idee regalo a tema viaggi sono tantissime, e personalizzabili a seconda di chi deve ricevere il dono. Per Natale, scegli una di queste opzioni: vedrai gli occhi della persona cara a cui stai consegnando il regalo illuminarsi di gioia, e ti sarà sicuramente riconoscente.

1) Un cofanetto viaggio perché possa partire in qualsiasi momento

Se qualche anno fa i cofanetti di viaggio erano un po’ una novità, ora sono ormai abbastanza conosciuti. Eppure, regalare un viaggio è sempre un’ottima idea, soprattutto se non si conosce benissimo l’agenda di una persona e non è implicato un impegno per una certa data e rispetto a un certo luogo.

Un altro vantaggio di questo regalo è che ci sono varie opzioni, sia a livello di esperienze da regalare che di costi. Troverete dunque sicuramente il regalo perfetto che si adatti al vostro budget e alle esigenze della persona a cui fate questo regalo.

2)Uno zaino per viaggiare

Sono in tanti a immaginare se stessi nei panni di viaggiatori con lo zaino in spalla e pronti all’avventura. Questo regalo potrebbe essere perfetto per qualcuno che ha sempre sognato di partire ma non ha mai davvero trovato il coraggio. Avere lo zaino vicino a sé solo da riempire per poter finalmente partire, infatti, è sicuramente un invito al viaggio. Quale regalo più bello?

3) Un biglietto aereo, magari per partire insieme!

Se conoscete bene la persona a cui volete fare un regalo, perché magari è il vostro compagno o la vostra compagna, oppure un familiare o qualcuno di cui conoscete bene i programmi, allora potete permettervi di acquistare un biglietto aereo o del treno per decidere voi per l’altra persona quando partire e dove andare. Se poi volete partire anche voi ancora meglio: un regalo condiviso scalderà il cuore di chi lo riceve.

4) Una macchina fotografica per immortalare i momenti migliori

È vero che con gli smartphone scattiamo foto ogni giorno, ma le macchine fotografiche non hanno mai perso il loro fascino. Vi diamo due suggerimenti: potete regalare una macchina fotografica professionale, la cui qualità sarà comunque più alta di quella di un telefono, oppure una Polaroid che stampi le foto sul momento. Questa seconda opzione è ottima per immortalare i momenti indimenticabili, portarli sempre con sé o dedicare una parete della camera a tutti i ricordi indelebili che si creeranno in viaggio.

5) Un Powerbank, perché resti sempre connesso

Tutti hanno un amico che gira sempre col telefono scarico, magari perché dedica tanto tempo ai social o alle foto. Il regalo perfetto in questo caso è un Powerbank, ovvero un caricabatterie portatile che lo aiuti a restare connesso in ogni occasione. Se proprio volete fare le cose per bene, esistono anche dei Powerbank che, al posto che ricaricarsi con la presa di corrente, hanno integrato un piccolo pannello solare. Un regalo utilissimo e amico dell’ambiente!

6) Un kindle, perché possa leggere ovunque senza appesantire i bagagli

Tutti sappiamo quanto siano limitanti le regole delle compagnie aeree sul peso dei bagagli. Ma non solo: viaggiare pesanti non è mai una buona idea. Avere con sé un librone, dunque, può veramente diventare impegnativo. Se poi si va in un paese estero per un po’, e si corre il rischio di non trovare testi in italiano, si potrebbe credere una buona idea portare con sé più libri, così da non restare mai senza nulla da leggere. Ecco che viene in aiuto il kindle: anche se tanti ancora non lo accettano perché sentono la nostalgia della carta stampata, il kindle è davvero la svolta per i viaggiatori. Con un peso e un ingombro minimo, infatti, si possono portare con sé numerosissimi libri, in qualsiasi lingua. Un regalo perfetto per gli amanti dei viaggi sì, ma anche della lettura.

7) Un ukulele, utile per socializzare e per abbattere la noia

Se avete amici musicisti, l’ukulele sarà sicuramente un simpaticissimo regalo di Natale. Questo strumento, infatti, permette di socializzare in un secondo: basta strimpellarlo due minuti per attirare persone entusiaste e vogliose di fare amicizia. Facile da trasportare, si può suonare in spiaggia, in montagna, in piazza davanti a una birra, nelle serate in casa e quando si aspetta il treno. Ottimo per chi ama la compagnia, la musica e le serate intorno a un falò.

8) Delle cuffiette antirumore per godersi dei momenti di calma

Viaggiare, incontrare nuove persone, godersi i colori, i suoni e gli odori di una nuova città sono tutte esperienze magnifiche. Vero è che talvolta si sente anche la necessità di recuperare il contatto con se stessi, di prendersi un momento per riflettere su ciò che si sta vivendo, ma anche per mettere in pausa gli innumerevoli stimoli esterni che ci bombardano. Mettere le cuffiette e avviare una musica rilassante è un ottimo modo per farlo, ovunque ci si trovi. Anche se un po’ tutti ne abbiamo un paio, un’idea regalo può essere un paio di cuffiette antirumore che aiuti a staccare da tutto che ci si trovi in stazione, per strada o su un aereo.

9) Un planisfero per viaggiare anche dalla propria stanza

Avendo vissuto l’ultimo anno e mezzo con l’ansia di una nuova chiusura, viaggiare con la fantasia anche dalla propria camera è diventato più necessario che altro. Documentari, fotografie, riviste di viaggi e podcast a tema sono diventati i migliori amici di ogni viaggiatore. E allora perché non completare l’opera con un planisfero appeso in camera, che richiami alla memoria ogni momento i viaggi passati e quelli futuri? Una chicca sono i planisferi dove si possono indicare con bandierine di colori diversi i luoghi visitati o quelli che si vorrebbe visitare, oppure quelli dove si possono grattare le nazioni dove si è stati, così che risultino di un colore diverso.

10) Un diario di viaggio per tenere traccia di ogni dettaglio

In questa lista di idee regalo a tema viaggi come poteva mancare il classico eppure intramontabile diario di viaggio? Un bel diario di viaggio resta uno dei regali più belli di sempre, perché è un regalo in costruzione, che prende forma man mano che si prende un nuovo volo, si incontra uno sconosciuto o si scopre un nuovo posto. Se decidete di acquistare questo come regalo di natale, un gesto molto carino può essere scrivere una bella dedica in prima pagina, così che chi riceve il diario possa leggerla in qualunque parte del mondo e ricordarsi il legame che la lega a voi.

Tra l’altro, queste idee regalo sono perfette per i vostri amici amanti dei viaggi, ma potete anche creare una vostra Wishlist e dire ai vostri amici di prendere ispirazione da quella ogni volta che devono farvi un regalo. Infine, potete regalare una di queste cose a voi stessi: regalarsi un viaggio o qualcosa a esso relativo è un altro modo per prendersi cura di sé, soprattutto in occasioni di festività come il Natale! Dunque, che aspettate? Vedrete che questi doni saranno ben apprezzati, e gioirete con la persona che li riceve già solo a pensare alla sua prossima avventura.